Sept policiers américains suspendus après la mort d’un homme noir étouffé lors de son interpellation

La colère montait jeudi après la publication d’une vidéo montrant comment Daniel Prude, un homme afro-américain, est mort asphyxié par des policiers lors de son interpellation en mars dernier, à Rochester, dans l’Etat de New York, un nouvel exemple des abus policiers au cœur d’un mouvement de protestation depuis mai.

En milieu d’après-midi, la maire de Rochester, Lovely Warren, qui est afro-américaine, a annoncé la suspension des policiers présents lors de l’arrestation, qui remonte au 23 mars.

L’affaire a refait surface car la famille vient d’obtenir une copie de la vidéo tournée par les mini-caméras que portaient les policiers ce jour-là. Ils étaient intervenus après un appel d’urgence du frère de Daniel Prude, pris d’une crise causée par des troubles psychologiques.

> Attention, la scène est choquante :

Une fois sur place, un policier trouve Daniel Prude allongé par terre en pleine rue, nu, et le menotte, selon les images publiées mercredi. Alors que l’homme de 41 ans tient des propos incohérents, un officier lui place un sac de toile sur la tête.

Cette capuche de toile vise à éviter qu’un des agents ne reçoive de la salive, car l’homme crache et affirme avoir le coronavirus, selon l’un des policiers.

Un agent place alors ses deux mains sur la capuche et lui demande de se calmer. Daniel Prude a visiblement du mal à respirer et supplie qu’on ôte ce sac en toile, avant de perdre connaissance. Des officiers rient et plaisantent à plusieurs reprises lors de l’interpellation.

Tombé dans le coma, l’homme est mort une semaine plus tard, après avoir été hospitalisé. Père de cinq enfants et habitant Chicago, Daniel Prude était à Rochester pour rendre visite à son frère.

L’institut médico-légal a conclu, après autopsie, que le décès relevait d’un homicide, lié à une « asphyxie consécutive à une contrainte physique ».

« Quand j’ai vu la vidéo, j’ai été très choquée », a commenté la maire de Rochester mercredi. L’élue a indiqué que le dossier avait été confié aux services de la procureure de l’Etat de New York dès les heures qui ont suivi l’interpellation, comme le prévoit la loi locale, pour éviter tout conflit d’intérêts.

« J’ai passé un appel pour que mon frère reçoive de l’aide, pas pour qu’il soit lynché », a déclaré Joe Prude, le frère de Daniel, lors d’une conférence de presse mercredi. Pour lui, il s’agit d’un « meurtre de sang-froid ».

Des dizaines de personnes se sont rassemblées mercredi pour manifester devant le siège de la sécurité publique, à Rochester. De nouveaux rassemblements étaient prévus jeudi, dans la ville mais aussi à New York.

It just got very intense here in Rochester with police firing irritant on crowd. It’s very hard to breathe https://t.co/ZBbwalzLYs

—SarahMaslinNir(@Sarah Maslin Nir)