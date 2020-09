[Revue de presse] Affaire Navalny : les Européens durcissent le ton face à Moscou

Revue de presse



Jeudi 3 septembre, l’Union européenne a menacé la Russie de sanctions si elle n’ouvrait pas d’enquête sur l’empoisonnement de l’opposant russe Alexeï Navalny. Plusieurs acteurs appellent également l’Union européenne à remettre en cause le projet commun de gazoduc Nord Stream 2.

Le leader de l’opposition russe Alexeï Navalny est toujours dans le coma suite à son empoisonnement le 22 août 2020 – Crédits : Evgeny Feldman – Novaya Gazeta / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

« La pression est montée d’un cran jeudi soir« , constate Le Point : au nom de l’Union européenne, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell « a appelé Moscou à [ouvrir] une enquête sur l’empoisonnement de l’opposant russe, Alexeï Navalny, et n’a pas exclu des sanctions » en cas de non-coopération [Le Monde]. La veille, des tests toxicologiques réalisés par un laboratoire de l’armée allemande avaient apporté des « preuves sans équivoque » d’empoisonnement de M. Navalny par un produit de la famille du Novitchok, selon le porte-parole du gouvernement allemand Steffen Seibert. La chancelière allemande Angela Merkel a poursuivi parlant de « crime » destiné à le « réduire au silence » [Le Monde].

Massivement dénoncé par les dirigeants européens, « le recours à cet agent hautement toxique conçu par les scientifiques soviétiques a renforcé les soupçons sur l’implication de l’Etat russe dans cet empoisonnement« , poursuit le quotidien. Il s’agit en effet de la même substance que celle utilisée « contre l’ex-agent double russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia en 2018 » au Royaume-Uni. Les autorités britanniques en avaient alors « imputé la responsabilité à l’Etat russe« , ce qui avait entraîné « de lourdes sanctions occidentales » contre le pays [Le Point]. Ainsi, « deux ans après la crise diplomatique provoquée par l’affaire Skripal, (…) les relations entre l’Ouest et la Russie risquent bel et bien de s’envenimer à nouveau« , estiment Les Echos.

Moscou en difficulté

Si devant la presse, « le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a soutenu qu’il n’y avait ‘aucune raison’ d’accuser l’Etat russe et a appelé l’Occident à se garder de tout ‘jugement hâtif‘ »[Le Point], les dernières déclarations européennes mettent déjà la Russie en difficulté. « Moscou voit, depuis quelques jours, son économie secouée par cette nouvelle crise diplomatique« , explique Le Monde. « Le rouble a plongé, mercredi soir, à son plus bas niveau depuis le pic de la pandémie« . Et « face aux accusations européennes, les marchés et analystes politiques craignent de nouvelles sanctions contre la Russie« , poursuit le média. Celles-ci viendraient alors « s’ajouter à celles déjà imposées à Moscou depuis l’annexion de la Crimée en 2014« .

Dans l’immédiat, la non-coopération de Moscou pourrait avoir des conséquences « sur toute la première partie de la saison politique, sur les rencontres et les événements prévus« , estime Andreï Kortounov, directeur général du Conseil russe pour les affaires internationales, important groupe de réflexion cité par Courrier international. « La visite programmée du président français Emmanuel Macron à Moscou (…) aura-t-elle lieu » ?, s’interroge l’expert. Selon lui, l’épisode pourrait même avoir un « effet cumulatif » avec les évènements en Biélorussie, dans lesquels « la Russie est accusée d’ingérence par l’Occident“, et conduire « à une nouvelle escalade de la confrontation entre la Russie et l’Occident”.

« L’arme du gaz«

Un grand nombre de députés européens veulent aller plus vite : dans une lettre commune, ils appellent le haut représentant de l’UE à mettre en place des « sanctions coordonnées », via « le mécanisme européen de sanction des violations des droits de l’homme« , relaie Politico. Doutant que la Russie ne soit « capable et désireuse d’enquêter sur le véritable contexte de ce crime« , ils refusent de « rester les bras croisés alors que l’opposition en Russie est systématiquement soumise à des attaques au poison« , poursuit le document.

Dans le même temps, « plusieurs responsables et diplomates allemands appellent à faire appel à ‘l’arme du gaz' » afin d’accroître la pression sur Moscou [Le Monde]. La construction du gazoduc russo-européen Nord Stream 2, qui doit « renforcer les importations de gaz russe vers l’Europe, Allemagne en tête« , apparaît ainsi menacée, expliquent Les Echos. Si la chancelière allemande Angela Merkel a jusque-là défendu ce projet « controversé au sein de l’Union européenne« , elle est depuis plusieurs jours « confrontée à des pressions internes » pour le reconsidérer.

Les Verts, plus grand parti d’opposition du pays, « ont demandé à Merkel d’utiliser le projet de gazoduc pour faire pression sur le Kremlin » [Euractiv]. Un appel relayé par le président de la commission des Affaires étrangères du Bundestag, Norbert Röttgen, qui réclame que « l’Union européenne abandonne le projet controversé de gazoduc« . « Nous devons mener des politiques dures, nous devons répondre avec le seul langage que Poutine comprenne : les ventes de gaz« , a-t-il déclaré jeudi [Le Monde].

