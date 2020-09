Plan de relance : la déception des auto-entrepreneurs

Florence Faillat est zoothérapeute. Avec ses chiens, elle intervient auprès des personnes âgées ou handicapées. Aujourd’hui, elle peine à joindre les deux bouts. Elle a un temps bénéficié du fonds de solidarité, 1500 euros par mois, mais ne le touche plus depuis la fin du mois de juin. « Je fais un prêt familial pour m’en sortir, et je ne suis pas la seule. Il y en a qui ont du faire des prêts bancaires, on doit nourrir nos animaux, se nourrir, et on ne perçoit rien. »

En effet, depuis le 1e juillet, le fonds de solidarité a été restreint aux secteurs du tourisme, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel. Au sein même de ces secteurs, certains manquement sont toutefois à déplorer. Guillaume Favey, organisateur de voyages et séminaires pour les entreprises, ne le touche plus bien que son secteur d’activité soit concerné par le prolongement de la mesure. « Je n’y ai plus le droit car je ne rentre pas dans la case administrative. » Depuis le début de la crise sanitaire, plus de 64% des auto-entrepreneurs ont une activité réduite au moins de moitié.

