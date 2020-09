Mélenchon, Hidalgo, Piolle… Ils se lèvent tous pour Jospin !

La force des mots, leur magie aussi. Parfois, ils font des miracles. En sortant de son long silence dans « l’Obs » et dans « Un temps troublé » (Seuil) en librairie ce jeudi 3 septembre, Lionel Jospin réalise l’exploit de réconcilier la gauche, toute la gauche.

La place de l’ancien Premier ministre a toujours été singulière dans cette famille. Il est le seul à avoir gouverné avec une majorité vraiment plurielle, allant des communistes aux écologistes. Il est aussi celui qui a été éliminé au premier tour de la présidentielle, victime de la division finale.

Aujourd’hui, Lionel Jospin a surtout su choisir les mots qu’il fallait pour parler à tous. Dans un paysage politico-médiatique marqué par le buzz et le clash, sa hauteur de vue, sa sagesse, sa volonté de ne jamais prononcer d’anathèmes tranchent. Son analyse au scalpel de l’« infléchissement libéral » du quinquennat de François Hollande (qui ne s’est pas encore exprimé), son auscultation incisive d’Emmanuel Macron et sa volonté de tracer un chemin pour la gauche écologique, sans invectives contre les « insoumis » et les écologistes et sans brandir la centralité socialiste, se remarquent. Et permettent cette union inédite. Alors, depuis mercredi, la gauche a un nouveau héros, un héros qu’elle encense sur les réseaux sociaux, comme dans les conversations privées.

Une référence pour toutes les générations à gauche

Celles et ceux qui l’ont connu, ont travaillé avec lui, ont été ses ministres se souviennent qu’ils l’ont beaucoup aimé. Et qu’ils ont tellement appris avec lui. « Son interview fait un bien fou. Il nous manquait. J’ai grandi à l’école Jospin », confie à « l’Obs » la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui était au cabinet de Martine Aubry, alors numéro deux du gouvernement Jospin.

Un message puissant , inspirant pour celles et ceux qui croient toujours aux valeurs de la gauche et de l’écologie.… https://t.co/fIVvLgzhsl —Anne_Hidalgo(@Anne Hidalgo)

Olivier Faure, actuel patron du PS, travaillait aussi pour Martine Aubry sous Lionel Jospin. Il a apprécié l’interview et a salué sur Twitter « le verbe juste, la vision claire, la sagesse désintéressée » de l’ancien Premier ministre.

Le verbe juste, la vision claire, la sagesse désintéressée. #Jospin https://t.co/eKP4fGGRzY —faureolivier(@Olivier Faure)

Christian Paul a été son secrétaire d’Etat à l’Outre-mer de 2000 à 2002. Puis le député de la Nièvre a été un des frondeurs qui ont mené la bataille contre la politique économique de François Hollande. Aujourd’hui, il s’occupe du Festival des Idées (dont « l’Obs » est partenaire) qui se tiendra ce week-end et qui cherche à réunir la gauche. Il a aimé le texte et va lire le livre. « Il fallait que ce fut dit et c’est implacable. On sait pourquoi on le respecte », nous dit-il.

Lui fut son ministre délégué à l’Enseignement professionnel pendant deux ans. Jean-Luc Mélenchon et Lionel Jospin s’apprécient depuis de longues années. Ils partagent une culture commune et chacun reconnaît le talent de l’autre. Mélenchon n’a jamais eu un mot de critique contre lui. La défaite de Jospin le 21 avril 2002 l’avait plongé dans une dépression. Jospin a de la sympathie pour lui et s’il a des désaccords avec lui et avec les « insoumis », il leur reconnaît une solidité politique. Mélenchon a choisi ses mots qu’il a accompagnés, ce jeudi matin sur Twiter, de la une de « l’Obs ». « Fin penseur politique, Lionel Jospin appelle chacun à sa responsabilité. Je lis son livre. J’accepte ses questions. Je le regarde. Je vois la grande histoire que les Français ont manquée. »

Fin penseur politique, Lionel Jospin appelle chacun à sa responsabilité. Je lis son livre. J’accepte ses questions.… https://t.co/uMGoilBDM9 —JLMelenchon(@Jean-Luc Mélenchon)

Même celles et ceux qui n’ont pas participé à cette « grande histoire » ont, en lisant Lionel Jospin, le sentiment d’un immense gâchis. C’est sans doute le plus frappant depuis mercredi. Les plus jeunes, ceux qui n’ont jamais rencontré Jospin, n’ont jamais milité avec lui, le découvrent avec enthousiasme. Ils réalisent que la gauche fut vraiment différente de celle qu’ils ont connue sous François Hollande. Ils ont tous décidé d’aller acheter son livre et de le dévorer.

Les mots d’Adrien Quatennens sur Twitter ont touché tous ceux qui apprécient l’ancien Premier ministre depuis tant d’années. Le député « insoumis » de Lille a écrit : « Je n’ai pas connu Lionel Jospin mais, en achevant la lecture de cette interview, je le regrette. La solidité de son analyse en fait l’une des paroles les plus conséquentes de cette rentrée politique et ça nous change des pâquerettes. Je lirai son livre. »

Je n’ai pas connu Lionel #Jospin mais, en achevant la lecture de cette interview, je le regrette. La solidité de so… https://t.co/YDU3ZVsRkt —AQuatennens(@Adrien Quatennens)

Même sentiment de regret d’être née trop tard, d’être passée à côté d’une grande figure chez Cécile Duflot, qui a été aussi très sensible aux termes que Jospin a utilisés pour parler des écolos dans « l’Obs ». L’ancienne ministre, aujourd’hui directrice générale d’Oxfam, a tweeté : « Le calme, le ton aussi clair que posé, la rectitude et la constance des convictions. Je n’aurais pas imaginé que l’interview politique la plus agréable et réconfortante à lire depuis longtemps serait de Lionel Jospin. La vie réserve des surprises. » Elle aussi estime que cette interview « fait du bien ».

Le calme, la ton aussi clair que posé, la rectitude et la constance des convictions. Je n’aurais pas imaginé que l’… https://t.co/gL5QmYUxdk —CecileDuflot(@Cécile Duflot)

Son successeur à la tête d’EELV, David Cormand, actuel eurodéputé écolo, a lui aussi trouvé cet entretien « top ». Sur Twitter, il a admiré : « Interview solide d’une très grande lucidité de Lionel Jospin. Quand la politique structure une vision des enjeux essentiels et se détache des contingences du commentaire et de l’anecdote, elle est utile et permet de tracer des perspectives. » Le maire EELV de Grenoble, Eric Piolle, a lui aussi souligné, sur le même réseau social : « La lucidité historique de Lionel Jospin nous avait manqué. Oui, nous sommes à la fin d’un cycle, dans lequel reste emprisonné Macron. Oui, à l’heure où l’humanité est menacée dans ses conditions d’existence, les humanistes ont le potentiel pour faire grandir une société d’égaux. »

Le socialiste Boris Vallaud est, lui aussi, trop jeune pour avoir connu Lionel Jospin. Son texte lui a plu. Il nous l’a dit : « Je partage son analyse et il reste une référence. » Une référence pour toutes les générations à gauche. En réconciliant toutes les familles, Lionel Jospin, qui ne veut jouer aucun rôle et souhaite juste être lu, souligne en creux le vide qu’il a laissé depuis dix-huit ans. Un de ceux qui ne l’ont pas connu nous a confié : « C’est dommage, on avait un candidat. » La gauche l’avait, effectivement. C’était le 21 avril 2002.