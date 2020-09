Macron, pompier de la République (mais pas pyromane)

Rien n’est jamais gagné. La construction de l’édifice républicain n’est pas un chemin de roses, mais plutôt un champ de mines. Elle a connu ratés et chausse-trappes durant sa longue vie, depuis ce fameux 4 septembre 1870, date de la proclamation des fondations de nos institutions par Léon Gambetta. Des reculs, des parenthèses aussi, comme sous le régime pétainiste. Alors, restons vigilants ! C’est le fond du discours du président de la République, au Panthéon, qui célébrait cet anniversaire.

La République est un combat de tous les jours ? Il semble qu’aujourd’hui, les incantations et les beaux discours ne suffisent plus. La France en miettes, menacée de séparatisme, prise au piège de communautarismes de tout poil, serait désormais en danger de dispersion, de délitement, de grande « précarité », selon l’expression du locataire de l’Elysée. Délinquance, narcotrafics, islamisme radical, incivilités, violences sur les élus, autorité bafouée ? On attendait le chef de l’Etat avec impatience sur ces thèmes qu’il manie avec d’infinies précautions. Emmanuel Macron, malgré un ton manifestement guerrier, est resté d’un flou absolu et n’a rien proposé de concret, sinon un projet de loi de lutte contre les séparatismes, prévu à l’automne. Son contenu ? Une énigme absolue. On a donc eu droit à un colis sans connaître la marchandise. Il faudra attendre encore quelques semaines pour en savoir davantage.

En termes de marketing politique, les bienveillants diront que le président fait du teasing, qu’il entretient adroitement le suspens sur un sujet hautement inflammable ; les ronchonneurs, eux, diront qu’encore une fois, sur cette question brûlante de la laïcité, l’habile rhétoricien a joué les pusillanimes, hésitant une nouvelle fois devant l’obstacle, se contentant de garantir aux Français de tenir la « promesse républicaine » dans « ces bourrasques des temps ».

Jouer la prudence

Comment ? Par quel coup de baguette magique, par quel claquement de doigts, cette promesse sera-t-elle tenue ? En cette période de grande anxiété collective, pour cause de Covid et de crise économique, Emmanuel Macron joue la prudence. Il n’a pas l’intention de mettre de l’huile sur le feu et de réveiller ce que certains, déjà, nomment une « guerre civile latente ». Il a donc décidé de botter en touche et d’espérer des jours meilleurs pour affiner sa position sur la « bataille » à mener contre les communautarismes.

Sans doute, le président n’a pas oublié les échecs de son ancien rival, Manuel Valls, plus téméraire, lui, pour ne pas dire alarmiste, qui, lorsqu’il était Premier ministre, avait sorti l’artillerie lourde pour lutter contre tous les communautarismes, en particulier le salafisme, et s’était vu reprocher d’avoir attisé les tensions et crispé les uns et les autres. Macron ne veut pas tomber dans ce piège, tendu par la droite et l’extrême droite, celui du tout sécuritaire, dans lequel on amalgame à foison tous les sujets, un packaging politique indigeste et toxique où l’on fourre dans un méli-mélo explosif, islamisme, banditisme, laïcité, délinquance du quotidien, drogue, etc. Résultat : Macron nous a délivré un joli discours consensuel et policé, dans la tradition des grands notables républicains, loin des coups de boutoir de son ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, plus sarkozyste que jamais, à l’assaut des citadelles de « l’ensauvagement » de la société.

Au fond, le président de la République, implicitement, a donné raison à son garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, partisan d’une approche plus apaisée des questions de sécurité sur notre territoire. On n’a donc rien appris sur la loi en préparation de lutte contre les séparatismes. En revanche, on connaît mieux, désormais, la stratégie du président pour la future campagne de la présidentielle. Cap au centre ! Encore et toujours.