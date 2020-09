La Maison-Blanche et Donald Trump ont catégoriquement démenti jeudi 3 septembre que le président ait qualifié de « losers » et de « crétins » des soldats américains morts pendant la Première Guerre mondiale, comme l’affirme le magazine « The Atlantic ».

Lors d’une visite en France en novembre 2018 pour commémorer les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale, le dirigeant républicain avait annulé son déplacement dans un cimetière américain près de Paris, expliquant que les mauvaises conditions météorologiques rendaient impossible la visite.

« Qui étaient les gentils ? »

Mais selon « The Atlantic », un mensuel respecté aux Etats-Unis, le milliardaire new-yorkais n’en voyait tout simplement pas l’intérêt.

« Pourquoi devrais-je aller à ce cimetière ? C’est rempli de losers », aurait-il dit à des membres de son équipe, selon le magazine, qui cite plusieurs sources anonymes. Toujours selon « The Atlantic », Donald Trump aurait également qualifié les 1 541 soldats américains morts pendant la bataille du bois Belleau de « crétins », avant de demander « qui étaient les gentils » pendant ce conflit. Il a également déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi les Etats-Unis étaient intervenus du côté des Alliés, toujours selon « The Atlantic ».

« Quelqu’un a inventé cette histoire horrible »

La Maison-Blanche a vigoureusement démenti. « Personne n’est assez courageux pour apposer son nom à ces accusations. C’est parce qu’elles sont fausses », a notamment déclaré un des porte-parole de l’exécutif, Judd Deere. Hogan Gidley, un ancien porte-parole de la Maison-Blanche qui avait accompagné Donald Trump lors de son voyage en France en 2018, a également dénoncé des accusations « complètement ridicules » et des sources anonymes « minables et lâches ».

Trump au pouvoir, ou la nuit américaine

Même son de cloche du côté de Donald Trump. « Quelqu’un a inventé cette histoire horrible disant que je ne voulais pas y aller », a déclaré le président américain aux journalistes en rentrant jeudi soir d’une visite de campagne en Pennsylvanie :

« S’ils existent vraiment, si des gens existants ont pu dire ça, ce sont des minables sans scrupule et des menteurs. Et je serais prêt à jurer sur n’importe quoi que je n’ai jamais dit ça à propos de nos héros tombés au combat. […] Quel animal aurait pu dire une telle chose ? »

Pendant la campagne présidentielle de 2016, Donald Trump s’en était publiquement pris au statut de héros de la guerre du Vietnam du très respecté sénateur républicain John McCain, fait prisonnier et torturé pendant plus de cinq ans. Il avait déclaré :

« C’est un héros parce qu’il a été capturé. J’aime les gens qui ne sont pas capturés. »

Citant de nombreuses sources, « The Atlantic » raconte également comment le président américain a dénigré à plusieurs reprises l’intelligence des militaires, ne comprenant pas leur sacrifice pour la patrie, et a demandé que des vétérans blessés soient tenus à l’écart des défilés militaires au motif que « personne ne veut voir ça ».