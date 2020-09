le masque ne sera pas obligatoire lors des épidémies de grippe

Le masque est devenu en quelques mois l’un des symboles de la pandémie de Covid-19 et l’un des moyens utilisés par les gouvernements pour tenter de ralentir l’épidémie. Les études scientifiques sur son efficacité pour protéger une population des virus respiratoires restent peu nombreuses, mais un nombre croissant de données suggèrent l’intérêt du masque dans les lieux clos pour réduire les risques infectieux, en complément des mesures de distanciation physique. En extérieur, où il est de plus en plus obligatoire en France, son utilité divise toutefois les médecins.

Le port du masque obligatoire en extérieur, une mesure qui divise les médecins

Peut-il alors être imposé à l’avenir lors des épidémies de grippe saisonnière ? « Non, le masque ne sera pas rendu obligatoire pour la grippe », a répondu Jean Castex dans son interview au « Figaro » mercredi, enjoignant également de se faire vacciner.

S’approprier les gestes barrières

Le Premier ministre appelle cependant les Français à intégrer durablement la culture des gestes barrières pour prévenir la transmission de virus : le masque mais aussi le lavage des mains et la distanciation physique.Port du masque : « La protection de l’autre reste un enjeu abstrait pour la plupart d’entre nous »

A la question de savoir quand est-ce que le masque ne sera plus nécessaire, Jean Castex indique que la circulation du virus reste le seul indicateur. « Je crois d’abord à la responsabilité de chacun plutôt qu’à la contrainte », estime-t-il en se disant « optimiste sur le fait que nous découvrirons un vaccin ». Depuis début août, les principales grandes villes de France imposent le port du masque à l’extérieur sur tout ou partie de leur territoire, sous peine d’une amende de 135 euros.