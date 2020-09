Une union Suez/Veolia n’augmentera pas le prix de l’eau, assure Veolia

Le rachat de Suez par Veolia, s’il se réalise, n’aura pas pour conséquence de faire monter le prix de l’eau payé par les consommateurs en France, a assuré jeudi le PDG de Veolia, Antoine Frérot.

« Je suis formel là-dessus », a-t-il dit, répondant sur Europe 1 à une question sur l’impact de l’éventuel rachat de Suez sur les prix de l’eau.

« Mon partenaire Meridiam, pour l’activité Eau France qu’il va reprendre, non seulement s’engage à garder tous les emplois mais il s’engage également à ce que les Français ne paient pas leur eau plus cher. Et il s’engage même à créer des innovations pour améliorer la qualité du service », a-t-il affirmé.

Veolia, leader mondial du traitement de l’eau et des déchets, souhaite racheter son concurrent historique Suez, en commençant par la reprise de l’essentiel des parts (29,9%) détenues par Engie.

Afin d’éviter l’obstacle des règles anti-trust, le groupe a déjà trouvé un repreneur pour l’activité Eau France de Suez, en la personne de Meridiam, fonds français spécialisé dans les infrastructures.

Engie a un mois pour répondre à l’offre de rachat, mais en attendant la direction de Suez a exprimé sa vive opposition.

Mercredi, dans un message aux salariés, le directeur général de Suez, Bertrand Camus, a jugé « particulièrement hostile » cette tentative de rachat, qui selon lui « présente des risques majeurs et des incertitudes fortes en particulier sur nos équipes, nos emplois, l’avenir de nos activités Eau en France, et pour l’urgence écologique » faute de « saine concurrence ».

Jeudi, M. Frérot lui a une nouvelle fois renouvelé son invitation à venir discuter.

« D’abord, je le salue, et je réitère mon invitation à discuter de ce magnifique projet, car on peut le faire ensemble et on doit le faire ensemble », a-t-il dit.