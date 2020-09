un squat de toxicomanes évacué dans le 19e arrondissement

L’opération est en cours, jeudi 3 septembre, et n’est toujours pas terminée jeudi matin. Elle a lieu dans le tunnel Rosa-Parks, un ancien tunnel de la SNCF situé dans le 19e arrondissement de Paris, et se passe pour l’instant dans le calme. Un huissier, accompagné d’une cinquantaine d’agents des forces de l’ordre, remet une ordonnance d’expulsion aux occupants, qui sont ensuite sommés de quitter les lieux sur le champ. Le problème est qu’aucune mise à l’abri n’est prévue pour ces personnes. Tout au plus une trentaine de places d’hébergement d’urgence, alors qu’ils sont près de 200 dans ce tunnel.

Ce tunnel est un haut lieu de consommation de drogue, du crack principalement, un dérivé de la cocaïne qui est extrêmement puissant et très addictif. Beaucoup ont confié qu’ils allaient revenir dès ce soir. Les riverains, excédés, attendaient cette évacuation depuis des semaines. Pas sûr en revanche qu’elle soit pérenne.

