Un plan de relance plus robuste que nos voisins?

« C’est, en part de la richesse nationale, le plan de relance le plus massif annoncé à ce jour parmi les pays européens. » Le Premier ministre Jean Castex a gonflé les muscles ce jeudi en présentant 100 milliards d’euros de mesures pour permettre à l’économie française de rebondir et préparer l’avenir. Certes, l’opposition trouve que ce plan arrive trop tard alors que l’Allemagne a annoncé le sien dès le mois de juin. Et l’essayiste Alain Minc estime même qu’il faudrait mettre carrément le double de ce montant sur la table. Mais, globalement, les économistes le trouvent plutôt bien calibré. De fait, il permet à la France de rattraper une partie de son retard en termes de soutien budgétaire à l’économie, même si ce dernier reste à ce jour plus important en Allemagne et au Royaume-Uni. Explications.

La France en tête sur les dépenses d’avenir

Tout d’abord, sur les 100 milliards annoncés, seuls 80 milliards vont être véritablement décaissés par l’Etat, le reste prenant la forme de garanties ou d’apports en capital. Ensuite, le plan ne comporte pas que des mesures structurelles et inclue encore des dispositifs que l’on peut qualifier d’urgence, comme certaines mesures du plan jeune (6,7 milliards), notamment les aides à l’embauche, le renforcement du dispositif de chômage partiel (6,6 milliards) ou d’autres aides sociales (0,8 milliard). On peut donc considérer que les dépenses budgétaires d’avenir (soutien aux transports publics, investissements dans la transition énergétique et technologique, baisse pérenne des impôts de production…) représentent de l’ordre de 65 à 70 milliards, soit 2,6 à 2,8 points de PIB.

C’est effectivement davantage que nos voisins. Dans le plan de 130 milliards, dévoilé en juin par le gouvernement allemand, seuls 50 milliards sont consacrés au volet « invest in a future-friendly Germany« , portant là aussi essentiellement sur la transition énergétique et technologique, soit environ 1,5 point de PIB. Quant aux Britanniques, ils apparaissent largement en retrait en la matière. Le second paquet budgétaire, présenté en juillet, comporte peu de mesures structurelles. Les aides aux infrastructures et à la rénovation énergétique sont, par exemple, évaluées à seulement 5,2 milliards par l’Office for Budget Responsibility, organisme indépendant chargé des prévisions de finances publiques.

Un effort budgétaire global moins élevé

En revanche, si l’on inclue les mesures d’urgence annoncées durant le confinement et à sa sortie, nos voisins continuent à nous devancer en termes de soutien budgétaire direct, ayant un impact sur le déficit public. En retirant les dépenses de santé liées à la crise sanitaire, l’effort de la France peut être estimé à 5,7 points de PIB sur 2020-2022, contre 7,3 points au Royaume-Uni et 9 en Allemagne, selon les calculs de Challenges, actualisant une comparaison établie par le FMI en juin. Si les trois pays ont mis le paquet sur le chômage partiel, les Britanniques et les Allemands ont été plus loin que nous en termes d’allègements fiscaux – avec une baisse temporaire de TVA massive Outre-Rhin – et de subventions directes aux entreprises.

Ainsi, la France a mis en place un fonds de solidarité aux très petites entreprises limité à huit milliards, dont près de six ont déjà été versés. Le gouvernement britannique a, lui, mis sur la table 30 milliards pour aider les indépendants et les PME des secteurs les plus touchés par les restrictions sanitaires (commerce, loisirs, hôtellerie-restauration); sur ce total, 22 milliards ont déjà été distribués. Les Allemands avaient frappé encore plus fort en annonçant, en mars, un soutien de 50 milliards. Ce montant a toutefois été revu quelque peu à la baisse depuis: 15 milliards ont été versés dans le cadre d’un premier dispositif ; un second, qui a pris le relais en juillet, devait permettre d’octroyer 25 milliards supplémentaires mais il peine à décoller. Signe qu’il y a parfois un petit hiatus entre les annonces des gouvernements, à grand renfort de milliards, et la réalité des aides distribuées.