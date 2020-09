Un homme noir meurt d’asphyxie après son interpellation par la police américaine

C’est une nouvelle vidéo qui indigne les Etats-Unis. Daniel Prude, un homme noir de 41 ans, est mort d’asphyxie après une interpellation pendant laquelle les policiers ont recouvert sa tête d’une cagoule et fait pression sur son corps.

Les faits se sont déroulés à Rochester, dans l’État de New York, en mars dernier, mais la famille de la victime vient de diffuser les images du drame début septembre, qu’elle a obtenues par le biais de son avocat.

Attention, la scène est choquante :

Comme le relate le quotidien américain « The New York Times », c’est le frère de la victime lui-même qui a appelé la police afin qu’elle porte secours à Daniel Prude, qui souffrait alors de confusion mentale et marchait nu dans la rue.

Selon nos confrères, les forces de l’ordre ont également été contactées par un témoin leur signalant la présence d’un homme nu qui tentait de pénétrer dans une voiture et clamait qu’il avait le coronavirus.

Des propos incohérents

Alors que Daniel Prude est assis par terre et menotté, la vidéo montre l’un des policiers recouvrir sa tête d’une cagoule, apparemment dans l’idée de les protéger de crachats. Ce geste augmente l’agitation de l’homme interpellé, qui tient des propos incohérents et demande notamment aux policiers de lui donner un pistolet.

Les forces de l’ordre plaquent alors Daniel Prude au sol. L’un des policiers utilise ses deux mains pour faire pression sur sa tête, tandis qu’un autre est aperçu avec son genou sur son dos. Quelques minutes plus tard, ils constatent que l’homme est inconscient. Un massage cardiaque prodigué par des ambulanciers suivi d’une hospitalisation ne pourront le sauver. En état de mort cérébrale, il décède sept jours plus tard à l’hôpital de Rochester.

« Meurtre de sang froid »

D’après les conclusions de l’autopsie, la mort de Daniel Prude a été provoquée par les « complications liées à l’asphyxie sous la contrainte physique » qu’il a subie lors de l’interpellation. Son état délirant et la présence dans le sang de phencyclidine, un psychotrope hallucinogène, peuvent également avoir joué un rôle dans son décès, est-il indiqué.

Mercredi 2 septembre, les proches de Daniel Prude ont organisé une conférence de presse pour réclamer justice, et diffusé les images des caméras embarquées des policiers obtenues par l’avocat de la famille. Son frère, Joe Prude, a évoqué « un meurtre de sang froid ». Et demandé :

« Combien des nôtres devront encore mourir pour que la société comprenne que (les violences policières contre les Afro-Américains) doivent cesser ? »

Dans la foulée, une centaine de personnes ont manifesté devant le commissariat et sur le lieu de l’interpellation de Daniel Prude. Le gouverneur de l’Etat de New York, Andrew Cuomo, a qualifié l’affaire de « profondément dérangeante ». Les autorités judiciaires ont indiqué qu’une enquête était en cours.