Trump suggère à des électeurs d’essayer de voter deux fois pour tester le système de vote postal

A peine prononcée, sa suggestion a provoqué un véritable tollé. Mercredi 2 septembre, le président américain Donald Trump, qui sème depuis plusieurs mois la confusion sur le déroulement de l’élection à venir, a suggéré à ses partisans de Caroline de Nord de voter deux fois, afin de tester l’efficacité du système.

« Laissez-les envoyer leur vote [par correspondance] et laissez-les voter en personne », a-t-il lancé, interrogé sur le système en place en Caroline du Nord, l’un des Etats-clés de l’élection du 3 novembre.

« Si leur système est aussi bon qu’ils le disent, alors ils ne pourront pas voter [deux fois] », a-t-il poursuivi, sur le registre volontiers provocateur qu’il affectionne.« Mirage rouge » au soir de l’élection américaine ? Pourquoi le Covid risque de faire durer le suspense

Dans une longue série de tweets jeudi, il a tenté de rectifier un peu le tir, tout en continuant à entretenir la confusion. « Le jour de l’élection ou la veille, rendez-vous à votre bureau de vote pour voir si votre vote par courrier a été [compté], a-t-il écrit. S’il l’a été vous ne pourrez pas voter et le système de vote par courrier aura fonctionné. S’il n’a pas été compté VOTEZ (ce qui est le droit d’un citoyen). »

« C’est un autoritaire qui doit être vaincu »

Depuis plusieurs mois, le locataire de la Maison Blanche émet des doutes sur la validité du scrutin à venir. Il martèle – sans le moindre élément concret à l’appui – que le recours accru au vote par correspondance en raison de l’épidémie de Covid-19 pourrait entraîner des fraudes massives.

« Il est illégal de voter deux fois lors d’une élection », a rappelé Karen Brinson Bell, directrice du Bureau des élections de Caroline du Nord.

STATEMENT: A Message from State Board Executive Director Karen Brinson Bell to NC Voters #ncpol #YourVoteCountsNC https://t.co/eDdXBuAhxV —NCSBE(@NCSBE)

« Le Bureau des élections déconseille fortement aux électeurs de se rendre au bureau de vote pour vérifier sur leur bulletin à distance a été compté, est-il ajouté dans un communiqué. Cela n’est pas nécessaire et mènerait à des files d’attente plus longue et le risque de propager le Covid-19. »

Voici tout ce que Trump est prêt à faire pour rester à la Maison-Blanche

Interrogée sur Fox News jeudi, la porte-parole de la Maison-Blanche Kayleigh McEnany a assuré que « le président ne suggère pas de faire quoi que ce soit d’illégal ».

Kayleigh McEnany on Trump urging his supporters in North Carolina to vote twice, which is a felony: « The president… https://t.co/A5daElmLpT —atrupar(@Aaron Rupar)

Le procureur général des Etats-Unis William Barr a quant à lui peiné à défendre la suggestion du président, se bornant à dire qu’il ne connaissait pas « la loi de cet État en particulier », et estimant que Trump voulait simplement démontrer le manque de fiabilité du système.

« I don’t know what the law in the particular state says » — Wolf Blitzer has to explain to the Attorney General of… https://t.co/U7n8OU5fcu —atrupar(@Aaron Rupar)

L’ancien candidat démocrate à la présidentielle Bernie Sanders a vivement dénoncé les propos présidentiels.

« Pendant des années, Donald Trump a menti sur les “fraudes électorales”. Aujourd’hui, il appelle les habitants de Caroline du Nord à commettre un délit en votant deux fois », s’est-il insurgé. « Ce président ne croit pas en la démocratie. C’est un autoritaire qui doit être vaincu », a-t-il ajouté.