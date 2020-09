Masques avec des dessins de vos séries préférées : où les trouver

Les autorités sanitaires s’accordent sur l’importance du port du masque en tant que moyen efficace pour freiner la contagion par le coronavirus. Ainsi, les masques, la distanciation sociales et un lavage des mains avec de savon et du gel hydroalcoolique sont les clés pour lutter contre la COVID-19 et participer à notre échelle à la non-propagation de la contagion et freiner l’avancée de la maladie.

Selon les scientifiques, l’usage du masque par la majorité de la population peut contribuer au fléchissement de la courbe de contagions et aider à revenir à la situation d’avant. Si vous aussi vous souhaitez participer à ce combat avec style, rien de mieux que d’utiliser des masques personnalisés qui non seulement vous protègent, mais constituent également un signe distinctif de votre style et de votre personnalité.

Mais où acheter de jolis masques sécurisés pour les passionnés de séries télé ? Dans cet article, nous vous indiquons où vous en procurer à un bon prix et nous vous présentons ces fantastiques masques personnalisés.

Où acheter des masques personnalisés de séries TV ?

Si vous êtes fan des séries et des sagas télévisées les plus célèbres de tous les temps, vous pouvez être à la mode tout en étant en sécurité avec les masques personnalisés de https://www.tostadora.fr/. Une page sur laquelle vous pourrez trouver plus de 1 000 modèles de masques différents avec des motifs inspirés des séries et programmes les plus mythiques de la télévision.

Des programmes pour enfants de votre enfance qui vous ont fait passer de si bons moments aux séries les plus populaires et impactantes. Ainsi, sur la boutique en ligne de La Tostadora vous pourrez trouver des masques de Rue Sésame, Fifi Brindacier, Breaking Bad, Game of Thrones, Friends ou Stranger Things. Choisissez parmi de nombreux personnages, logos et répliques classiques de séries télévisées devenus des protagonistes des masques les plus beaux et rigolos.

N’hésitez pas et choisissez celui que vous plaît le plus et ajoutez une touche personnelle et unique à votre masque. Un vêtement que vous mettrez à la mode et qui vous protègera vous et ceux qui vous entourent.

Caractéristiques des masques personnalisés de séries TV

Les masques sont fabriqués en tissu de coton (95 %) et élasthanne (5 %). Des tissus doux et délicats au toucher, pensés pour le confort et la sécurité des utilisateurs, en plus d’être équipés d’élastiques de soutien ajustables pour une plus grande adaptabilité.

Les masques personnalisés de série TV se composent aussi d’une double épaisseur et d’une poche intérieure dans laquelle se placent des filtres de particules interchangeables. Le masque se compose d’un de ces filtres PM 2.5 de 5 couches, un filtre de charbon actif. Le masque est lavable et réutilisable, et peut être lavé à 60 °. Il mesure près de 19,5 centimètres sur 13, et est commercialisé en tailles adulte et enfant (à partir de 7 ans). Il faut souligner qu’il ne s’agit pas d’un équipement médical et qu’il ne respecte pas de règles spécifiques ; il peut être utilisé en complément ou dans un environnement de faible exposition.