« La gauche réformiste doit-elle se flageller ? Sûrement pas »

Vous venez de faire la rentrée de votre mouvement Engageons-Nous. Qu’avez-vous décidé ?

Nous nous sommes officiellement transformés en association, nous avons adopté les statuts, Benoît Thieulin est secrétaire général et je suis président, les autres postes seront pourvus prochainement. Et surtout, nous avons adopté un programme de travail jusqu’à Noël. Nous voulons travailler sur le fond, élaborer des propositions, mettre au point des mesures neuves. L’idée globale d’Engageons-Nous est de renouveler le logiciel de la gauche de l’action, qu’on appelait avant la gauche réformiste, la gauche de gouvernement. Notamment en se saisissant des sujets qui fâchent à gauche.

Quels sujets ?

Prenons, par exemple, les mouvements contre les discriminations et contre les violences policières, comme le Comité Adama. Ce sont des gens très estimables, même si j’ai des désaccords avec certaines de leurs positions. Ils constatent, en tout cas, que les minorités sont discriminées, et donc très mal représentées dans toute la société française. Nous sommes des républicains. De la même façon que la parité a permis une plus juste représentation des femmes, trouvons des mécanismes, non pas raciaux ou ethniques mais sociaux, qui permettent d’assurer enfin l’égalité des chances. Macron disait justement que les minorités sont assignées à résidence, mais il n’a rien fait. A nous de trouver des mécanismes égalitaires, qui