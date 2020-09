« Ensauvagement », le mot qui divise le gouvernement

« Fermez le ban : il n’y a aucune polémique », veut croire Jean Castex. Le Premier ministre rappelle ses troupes à l’ordre à l’occasion d’un déplacement à Châteauroux (Indre) pour la rentrée scolaire. Le gouvernement ne s’en divise pas moins autour du mot « ensauvagement » utilisé par Gérald Darmanin, comme on le voit dans la vidéo ci-dessous.

Dans la matinée, sur Europe 1, le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti avait récusé ce terme d’« ensauvagement » prononcé par le ministre de l’Intérieur :

« L’ensauvagement, c’est un mot qui (…) développe le sentiment d’insécurité ».

Et d’ajouter : or « pire que l’insécurité, il y a le sentiment d’insécurité » qui est « de l’ordre du fantasme » et est nourri par « les difficultés économiques » et « certains médias ».

Les méthodes borderline de Maître Dupond-Moretti

La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, avait, elle aussi, regretté la formule de Gérald Darmanin, estimant qu’elle participe à « monter les Français les uns contre les autres ».

Lundi, la ministre déléguée à la citoyenneté Marlène Schiappa, avait, elle, soutenu son ministre de tutelle sur France Inter :

« Il a tout à fait raison de l’utiliser ce terme et ça ne me dérangerait pas de l’utiliser. Je crois que c’est le rôle du ministre de l’Intérieur d’avoir des mots forts et d’être offensifs. S’il y a bien une personne en France dont on attend qu’elle regarde la situation avec lucidité et qu’elle soit combative, c’est le ministre de l’Intérieur. » « Mettre le bordel » : « Darmanin drague une frange de l’électorat de droite pour Macron »

Recentrer le débat

Jean Castex tente donc de calmer le jeu et cherche à recentrer le débat :

« Le vrai sujet, en revanche, c’est bien celui de mobiliser face à la montée des violences et de l’insécurité », a-il affirmé à la presse lors d’un déplacement à Châteauroux à l’occasion de la rentrée scolaire.

« La question n’est pas les mots qu’on emploie pour qualifier le phénomène, mais les actions que l’on met et que l’on va mettre en place pour y faire face », a-t-il ajouté.

« Le ministre de l’intérieur, comme l’ensemble du gouvernement, constate effectivement qu’il y a une montée du sentiment d’insécurité et je peux vous dire la totale mobilisation du gouvernement pour y faire face », a assuré le Premier ministre.