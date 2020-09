des règles sanitaires souvent contraignantes

Depuis le 1er septembre, en entreprise, la règle du port du masque est généralisée. Mais les salariés peuvent l’enlever de temps en temps. Les règles varient en effet en fonction de la zone : verte, orange ou rouge. En zone verte, on peut l’enlever quelques dizaines de minute en open space si la pièce est ventilée et que les salariés peuvent porter des visières. En zone orange, il faut un extracteur d’air encore plus puissant. En zone rouge, comme à Paris, i faut que chaque employé dispose de 4m².

« On a vraiment du mal à respirer, l’impression d’être coupé par quelque chose quand on parle, de moins pouvoir communiquer avec les autres« , explique une salariée. Le chef d’entreprise va procéder à des aménagements avec des plexiglas pour permettre à ses salariés d’ôter leur masque quelques minutes. Des aménagements pris en charge par l’entreprise. Le dirigeant est en train de chiffrer les coûts. Mais en espaçant les salariés, il n’y aura plus asses de places. Le télétravail va donc être développé.

