L’Etat va créer 1 000 places d’hébergement supplémentaires pour les victimes de violences conjugales qui s’ajoutent aux 1 000 déjà prévues dans le cadre du « Grenelle », a indiqué ce mercredi 2 septembre Jean Castex lors d’une visite à la Maison des Femmes de Saint-Denis.

EN DIRECT | 1 an après le #GrenelleViolencesConjugales, @JeanCastex est à la maison des femmes de Saint-Denis. https://t.co/HcDAiy1Iw8 —gouvernementFR(@Gouvernement)

« Je vous annonce que nous allons débloquer une enveloppe pour financer 1 000 places supplémentaires », a déclaré le Premier ministre devant des membres du personnel de cet établissement et des élus locaux. « Ça nous amène à 6 500 places (au total) pour ces femmes et ces enfants », a précisé ensuite la ministre déléguée chargée de l’Egalité Femmes hommes Elisabeth Moreno.

Des places bien créées ?

Alors que des associations s’interrogent sur la réalité des 1 000 places déjà annoncées l’an passé, lors du lancement du « Grenelle des violences conjugales », Elisabeth Moreno a assuré que celles-ci « ont bien été créées ».

« Les voisins entendent des cris » : avec le confinement, les violences familiales explosent

« Et je vais tout mettre en œuvre pour que les 1 000 autres le soient et que l’on s’assure que la cartographie de ces nouveaux hébergements soit équitable, que l’on soit dans les zones rurales, urbaines ou en Outre-mers », a-t-elle ajouté.

Critiques sur le financement

Des critiques ont également entouré le financement : l’appel à projet prévoit un coût moyen de 25 euros par jour et par place, alors qu’une prise en charge adaptée « nécessiterait une dépense de 40 à 50 euros », ont récemment critiqué dans un rapport les sénateurs Arnaud Bazin (LR) et Éric Bocquet (PCF).

Violences conjugales : « Des enfants m’appellent pour être placés, ça ne m’est jamais arrivé »

« Vingt-cinq euros, je n’ai pas l’intention de m’arrêter à cela », a garanti Elisabeth Moreno. « Nous sommes en train de travailler sur ce sujet. Il ne s’agit pas d’héberger les femmes dans n’importe quelles conditions », a-t-elle insisté. Elisabeth Moreno a également indiqué que 15 nouveaux centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales seraient inaugurés en 2020 et 15 autres en 2021.

Lors de sa visite, Jean Castex a par ailleurs incité les victimes à « sortir de l’ombre ». « Il faut dire aux femmes : ne restez pas dans cette situation, venez vers nous, venez vers le service public déposer plainte, nous allons aussi nous occuper de vous », a-t-il plaidé.

Des mesures qui se font attendre

Un an après le très médiatisé « Grenelle » contre les violences conjugales », les associations dénoncent un bilan en demi-teinte avec un nombre de féminicides toujours alarmant.

« Moi les hommes, je les déteste » : le livre féministe menacé de censure. Quelle blague !

Cette grande concertation, orchestrée par la secrétaire d’État de l’époque Marlène Schiappa, avait débouché sur une quarantaine de mesures, censées contribuer à « briser la chaîne du silence » et provoquer un « électrochoc » pour endiguer ce fléau. Deux lois d’origine parlementaire ont émergé : l’une, adoptée fin 2019, généralise notamment le bracelet anti-rapprochement pour les conjoints ou ex-conjoints violents ; l’autre, plus récente, introduit une exception au secret médical en cas de « danger immédiat » et ouvre la possibilité de suspendre l’autorité parentale dans le cadre du contrôle judiciaire d’un parent violent.

Violences conjugales : « Je préconise souvent de communiquer par SMS en langage codé »

Mais pour Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des Femmes, « ce Grenelle est une occasion manquée ». Selon elle, sur la quarantaine de mesures annoncées, environ « un tiers ont été réalisées, un tiers sont en cours de réalisation et un dernier tiers sont restées sans réponse ».

Parmi les mesures attendues, les associations évoquent la mise en place d’un module de formation obligatoire sur l’égalité pour les personnels de l’Éducation nationale, l’élargissement des horaires du 3919, numéro destiné aux victimes des violences conjugales, ou encore le financement de structures dédiées à la prise en charge sanitaire, psychologique et sociale des femmes victimes.

En 2019, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, soit 25 de plus qu’en 2018, selon les derniers chiffres officiels. Ces meurtres sont le stade ultime des violences conjugales, dont sont victimes chaque année plus de 210 000 femmes majeures en France.