VIDEO. Quand Marina Foïs et Jonathan Cohen racontent leurs expériences de parents

Acolytes et futurs parents dans le film « Énorme« , Marina Foïs et Jonathan Cohen livrent leurs expériences de parents à Brut. « Attention, on n’a pas d’enfants ensemble« , souligne toutefois Marina Foïs.

L’accouchement

Pour Marina Foïs, l’accouchement fut un très beau moment. Elle n’omet pas d’ailleurs de rappeler à quel point une image d’accouchement peut l’émouvoir. « Pourtant je suis pas cucul hein, j’ai pas la larme facile mais les images d’accouchements, moi ça me fait chialer tout le temps. Voilà. Premier degré« , reconnaît-elle. De son côté, Jonathan Cohen se souvient de la surprise lorsqu’il a découvert pour la première fois le visage de sa fille. « Quand ma fille est née, ce qui est fou en fait, l’émotion, j’ai compris qu’elle ne venait pas de… elle venait de la surprise que j’avais à découvrir la tête que j’avais, moi, imaginée dans le ventre en me disant : « Putain, elle va être comme ça, comme ci »« , raconte l’acteur.

Les nuits sans sommeil

« Les nuits sans sommeil, franchement c’est, surtout quand tu bosses en même temps, ça te rend fou en fait« , lance Jonathan Cohen. De son côté, Marina Foïs en garde de bons souvenirs : « Je dirais même que j’ai le souvenir du biberon de 3 heures du mat’ (…), c’est un souvenir assez agréable parce que la ville est arrêtée, on a l’impression d’être seule au monde avec son enfant. Voilà, c’est pas des mauvais souvenirs« , confie l’actrice.

Enfin, Jonathan Cohen se souvient du temps pour apprendre à trouver sa place entre la mère et l’enfant. « C’est graduel, voilà, c’est-à-dire qu’au début c’est tellement surréaliste au final. T’as pas eu d’enfant pendant toute ta vie et d’un coup t’as un enfant« , concède l’acteur avant de conclure : « J’ai jamais autant aimé ma fille que maintenant parce que le lien il se fait pas comme ça en fait. »

Marina Foïs et Jonathan Cohen sont à l’affiche du film « Énorme« , en salles ce mercredi 2 septembre.