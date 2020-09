Une centaine de familles sans-abri ont planté leur tente sur le parvis de l’hôtel de ville de Paris

Une centaine de familles de migrants se sont installées dans la nuit de lundi à mardi sur le parvis de la mairie de Paris, pour réclamer un accueil « digne » et un hébergement, a constaté un journaliste de l’AFP.

Ce soir, 107 familles à la rue ont pris place devant la mairie de Paris. @Anne_Hidalgo @IanBrossat Cela fait 1 mois… https://t.co/dCPMLdvnaU —Utopia_56(@Utopia 56)

Peu avant minuit lundi, 219 personnes, essentiellement originaires de Somalie, d’Afghanistan et de Côte d’Ivoire, dont 59 enfants et 15 femmes enceintes, ont investi la place de l’Hôtel-de-Ville, au cœur de la capitale, et y ont déployé en moins de cinq minutes une centaine de tentes.

Ces familles et femmes isolées qui vivaient jusqu’alors dans la rue, souvent dans des campements informels à la lisière de Paris et de la Seine-Saint-Denis, « doivent être hébergées de façon digne et inconditionnelle », a demandé Maël de Marcellus, coordinateur parisien de l’association Utopia56, à l’initiative de cette action.

« Cela fait plus d’un mois qu’on alerte la mairie de Paris sur leur situation et qu’on n’obtient pas de réponse. C’est une action symbolique : la mairie ne peut plus fermer les yeux. Ce n’est pas normal que pour les primo-arrivants, qui représentent 50 % de ces personnes, la rue devienne un passage obligé en arrivant en France », a-t-il déploré, réclamant notamment une « refonte du premier accueil ».

Une « mise à l’abri » rapide réclamée

« Depuis le début de l’année 2020, 667 familles ont sollicité notre association pour un hébergement, soit 1 642 personnes dont 185 enfants de moins de trois ans », affirme aussi l’association au « Parisien », qui souligne qu’à la suite du démantèlement des campements d’Aubervilliers fin juillet dernier, 15 nouvelles familles se sont rapprochées d’elle.

D’après l’association, « chaque nuit, les forces de police [sont] déployées pour déloger les familles installées sous tente et les repousser en dehors de Paris, dans une volonté politique délibérée d’invisibiliser leur situation. Le message est donc clair : déplacer le problème au lieu de le régler ».

L’adjoint au Logement Ian Brossat a réclamé « une mise à l’abri […] au plus vite pour que chacune des familles qui sont aujourd’hui sur le parvis de l’Hôtel de Ville puisse être hébergée tout au long de sa démarche d’asile ».