Un engagement impressionnant des villes hôtes candidates

Première édition de la compétition phare de la FIFA à réunir 48 équipes, la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ continue de prendre forme au moment où l’instance dirigeante du football mondial doit entamer en septembre une phase d’échange d’informations ciblées avec les 23 villes hôtes candidates.

Cette initiative fait suite aux réunions individuelles et aux séminaires virtuels organisés avec chacune des villes hôtes candidates, et a pour but de recueillir des informations supplémentaires sur les propositions des différentes villes, y compris les dernières mises à jour communiquées lors de récents échanges. Chaque ville hôte candidate sera également invitée à mener un processus d’engagement des parties prenantes locales en matière de droits humains dans le cadre d’une procédure de sélection élargie.

« Nous sommes très satisfaits des réunions individuelles constructives que nous avons tenues avec toutes les villes candidates. Au vu de la grande qualité des différentes propositions, nous nous attendons à un processus de sélection très compétitif au cours des prochains mois. Être une ville hôte de la Coupe du Monde de la FIFA représente une opportunité fantastique, car en plus d’apporter de nombreux avantages tangibles et intangibles à la communauté locale, nous parlons de villes qui vont organiser la première Coupe du Monde à 48 équipes, un chapitre majeur dans l’histoire de la compétition », a déclaré Colin Smith, directeur de la division Compétitions et Événements de la FIFA.

« Pour assurer le succès de la Coupe du Monde 2026, il est absolument essentiel que toutes les villes hôtes candidates se concentrent sur un concept d’organisation global, qui comprend l’infrastructure générale, le potentiel commercial, le développement durable, les droits humains et l’expérience des supporters. Si toutes les villes sont uniques, elles ont néanmoins un objectif commun : accueillir la plus belle édition de la Coupe du Monde de la FIFA jamais organisée. »

Les prochaines étapes du processus de sélection prévoient la visite de l’ensemble des villes par une délégation de la FIFA. Conformément à l’engagement de la FIFA vis-à-vis du suivi des recommandations des autorités sanitaires en lien avec la pandémie de Covid-19, les visites seront organisées quand les conditions le permettront. La FIFA et les associations organisatrices soumettront ensuite une proposition au Conseil de la FIFA, qui doit désigner les villes hôtes en 2021.





