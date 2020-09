Semaine de la comédie UGC 2020 : seize comédies à partir de 4 € la séance

© UGC Tous droits réservés

Rien n’invite vraiment à la légèreté en cette rentrée 2020, avec la crise pandémique plus menaçante que jamais et celle de l’économie de plus en plus oppressante. Tant mieux alors que les cinémas UGC organisent depuis un certain temps leur petit cycle comique à ce moment crucial de l’année ! C’est dès demain, le mercredi 2 septembre et jusqu’au mardi 8 septembre inclus que vous aurez droit à vous faire une toile rigolote, grâce à la Semaine de la comédie UGC. La formule reste quasiment inchangée, puisque les tarifs démarrent à de très modiques quatre euros la séance pour les films anciens et deux euros de plus pour les avant-premières.

Adieu les cons © 2020 Jérôme Prébois / ADCB Films / Gaumont Tous droits réservés

Cerise sur le gâteau : si vous réservez au préalable votre place en ligne sur le site UGC, vous aurez droit à une place offerte pour une place réservée ! Une offre bien plus généreuse que celle en cours l’année dernière, qui posait comme condition d’avoir une carte activée du Club UGC afin de pouvoir en profiter. Supposons que ce soi-disant cadeau aux spectateurs devra surtout servir à mieux prévoir la gestion des flux et l’éventuelle jauge dans les salles en ces temps de contraintes sanitaires accrues.

Antoinette dans les Cévennes © 2020 Julien Pani / Chapka Films / La Filmerie / France 3 Cinéma / Belga Productions /

Diaphana Distribution Tous droits réservés

Une autre victime de l’effet post-confinement est la suppression pure et simple de la rubrique « Les Comédies de l’année », auparavant dédiée aux plus grands succès comiques de l’année passée. Comme quoi, plus de trois mois de fermeture complète des cinémas, cela laisse des traces …

Enfin, l’envergure de cette opération gentiment commerciale reste à peu près identique, puisque treize salles UGC y participent, après douze l’année dernière. L’UGC Ciné Cité Créteil, fraîchement rouvert en novembre dernier après rénovation et agrandissement, se joint ainsi aux autres salles parisiennes et franciliennes du circuit comme celles des Halles, des Gobelins et de La Défense. En province, la liste des salles où l’on pourra rire de bon cœur n’a point évolué, puisque elle comprend toujours, entre autres, les UGC de Lille, Nancy, Strasbourg et Bordeaux.

Les Choses qu’on dit les choses qu’on fait © 2020 Pascal Chantier / Moby Dick Films / Pyramide Films Tous droits réservés

Les 9 Avant-premières

Les 2 Alfred de Bruno Podalydès, avec Sandrine Kiberlain et Denis Podalydès, sortie française le 13 janvier 2021

30 jours max de Tarek Boudali, avec Tarek Boudali et Philippe Lacheau, sortie française le 14 octobre

Adieu les cons de Albert Dupontel, avec Virginie Efira et Albert Dupontel, sortie française le 21octobre

Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal, avec Laure Calamy et Benjamin Lavernhe, sortie française le 16 septembre

C’est la vie de Julien Rambaldi, avec Josiane Balasko et Léa Drucker, sortie française le 30 décembre

La Daronne © 2020 Guy Ferrandis / Les Films du Lendemain / La Boétie Films / Le Pacte Tous droits réservés

Les Choses qu’on dit les choses qu’on fait de Emmanuel Mouret, avec Camélia Jordana et Niels Schneider, sortie française le 16 septembre

La Daronne de Jean-Paul Salomé, avec Isabelle Huppert et Hippolyte Girardot, sortie française le 9 septembre

L’Origine du monde de Laurent Lafitte, avec Laurent Lafitte et Karin Viard, sortie française le 4 novembre

Un triomphe de Emmanuel Courcol, avec Kad Merad et David Ayala, sortie française le 6 janvier 2021

Les Vacances de Monsieur Hulot © 1953 Discina Films / Cady Films / Specta Films / Tous droits réservés

Les 7 Comédies cultes

Coup de foudre à Notting Hill (1998) de Roger Michell, avec Julia Roberts et Hugh Grant

The Grand Budapest Hotel (2013) de Wes Anderson, avec Ralph Fiennes et F. Murray Abraham

OSS 117 Le Caire nid d’espions (2006) de Michel Hazanavicius, avec Jean Dujardin et Bérénice Bejo

OSS 117 Rio ne répond plus (2009) de Michel Hazanavicius, avec Jean Dujardin et Louise Monot

Le Sens de la fête (2017) de Eric Toledano et Olivier Nakache, avec Jean-Pierre Bacri et Gilles Lellouche

Les Vacances de Monsieur Hulot (1953) de Jacques Tati, avec Jacques Tati et Nathalie Pascaud

Very Bad Trip (2009) de Todd Phillips, avec Bradley Cooper et Ed Helms