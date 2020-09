Pour s'offrir Messi, Manchester City s'est trouvé un allié involontaire : l'UEFA

« PREMIER LEAGUE – Lionel Messi veut quitter le FC Barcelone et peut de clubs peuvent su0027offrir lu0027Argentin aux six Ballons du0027Or. Parmi ceux-ci : Manchester City. Le club anglais nu0027aura peut-être pas du0027indemnité à payer au Barça mais Messi ne sera pas gratuit, loin de là. Un souci ? Oui, et non. Parce que City possède un allié quu0027on nu0027imaginait pas : lu0027UEFA. »







