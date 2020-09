l’école face au défi sanitaire

Tristan Rozellec effectue sa première rentrée en tant qu’enseignant dans un collège de l’Oise. Mercredi, le jeune homme sera face à des élèves masqués et devra s’adapter pour se faire comprendre. « Ils se rattacheront à une gestuelle. Tout ça est très expérimental, si ça se trouve, ça ne va pas marcher du tout », s’interroge le nouveau professeur d’histoire-géographie. Avec la crise sanitaire, tous les enseignants ont un peu d’appréhension au moment d’aborder la rentrée.

Dans ce collège de l’Oise, un nouveau geste s’impose. « Soyez vigilants à porter le masque tout le temps, en tout lieu, et notamment et surtout en salle des profs », rappelle le principal de l’établissement. « La distance d’un mètre entre les uns et les autres n’est heureusement plus dans les directives à partir du moment où le masque est correctement porté », souffle un professeur de sciences de la vie et de la Terre. Ici, le département donnera deux masques à chaque élève. De quoi s’assurer que les consignes seront totalement respectées.

