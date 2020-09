DIRECT. Gestes barrières au menu de la rentrée pour les 12,4 millions d’écoliers, collégiens et lycéens

Retrouvez ici l’intégralité de notre live #RENTREE

: Bonjour à toutes et à tous ! Je suis ravie de vous retrouver dans ce live, aux côtés de mon collègue Clément Parrot. Masques, distanciation physique, protocole sanitaire…En cette journée de rentrée, à l’école ou en entreprise, je tâcherai de répondre à toutes vos questions.

: A 9 heures, voici un nouveau point sur l’actualité :

Fin des vacances pour de nombreux élèves ce matin. L’ensemble des 12,4 millions d’élèves français font leur rentrée et pour certains (ceux âgés de plus de 11 ans), il faut se rendre en classe avec un masque. « Les défis de cette rentrée sont nombreux, mais nous sommes enfin tous réunis », a tweeté Emmanuel Macron.

Une centaine de familles de migrants ont planté leurs tentes devant la mairie de Paris pour réclamer un accueil « digne » et un hébergement.

Le port du masque devient obligatoire à partir d’aujourd’hui dans les entreprises, même si des adaptations sont possibles. Voici le protocole sanitaire.

Emmanuel Macron est arrivé au Liban hier soir, un mois après sa première visite à Beyrouth au lendemain des explosions qui ont ravagé la capitale libanaise. Le président français appelle à la mise en place d’un « gouvernement de mission » au « plus vite », quelques heures après la désignation d’un nouveau Premier ministre.

: « L’école est une chance, elle nous rassemble.«

Sur Twitter, le président Emmanuel Macron, qui est en ce moment au Liban, souhaite une bonne rentrée à tous les élèves.

: « On a distribué des masques aux familles modestes. (…) Cinquante millions de masques ont été distribuées à huit millions de personnes. »

Gabriel Attal défend le choix du gouvernement de ne pas avoir donné des masques à l’ensemble des élèves, comme en Italie. « Il y a peu de pays au monde qui ont eu une politique aussi volontariste pour distribuer des masques à la population », assure-t-il.

: « Je leur souhaite bon courage, ainsi qu’aux professeurs, en cette année particulière. (…) Je leur dis aussi qu’ils peuvent avoir confiance. »

Gabriel Attal revient sur franceinfo sur le protocole sanitaire mis en place par le gouvernement, notamment si un cas de Covid-19 est détecté dans une classe.

: Bonjour. Je suis enseignante et je me pose des questions sur l’efficacité des gestes barrière. Hier, nous étions tous masqués sauf à la cantine évidemment mais il n’y avait aucune distanciation ce qui fait que tous les efforts réalisés le reste de la journée tombent à l’eau pendant le repas. Pour les élèves, ce sera la même chose. Les élèves d’une classe dejeuneront ensemble sans masque et sans distanciation car il est impossible de faire manger tous les élèves sinon. Qu’en est-il de la sécurité sanitaire dans ce cas ? Merci pour votre live. Bonne journée à tous.

: Bonjour, à quand l’assouplissement du port du masque au collège ? Les élèves doivent le porter toute la journée…. Non stop sauf à la cantine !

: Une rentrée particulière mais une rentree !!! Bonne rentrée à tous les élèves

: Soyons heureux pour nos enfants de les voir retourner à l’école, retrouver leurs copains, retrouver un lien social….car c’est nos enfants qui construiront notre société demain et eux ne risquent quasi rien. Il ne faut pas construire une société de la peur et de l’angoisse et nos enfants peuvent en être victime si nous continuons à ne parler que du Covid….bonne rentrée à tous, même aux adultes…

: Dans les commentaires, vous êtes nombreux à nous partager votre enthousiasme, vos doutes ou vos interrogations en cette matinée de rentrée scolaire. J’en profite pour souhaiter un bon courage à tous les écoliers qui reprennent le chemin de l’école !

: Après cinq mois sans école, des élèves décrocheurs retournent aujourd’hui en classe. Pour certains, l’expérience du confinement a été difficile et la rentrée s’annonce difficile. « C’est comme si on est sur un bateau et qu’on dérive, dépassés par tout ça », raconte une maman. Franceinfo a recueilli leurs témoignages.

: A quelques heures de la rentrée, des familles à la rue ont planté hier leurs tentes sur le parvis de l’hôtel de ville, relate Le Parisien. Derrière cette initiative se trouve l’association Utopia 56 qui réclame « un hébergement pérenne pour la totalité » des 107 familles de ce campement improvisé.

: Avec la rentrée scolaire, les questions des parents se multiplient. Que va-t-il se passer si un cas de Covid-19 est détecté dans une classe ? Franceinfo vous explique le protocole qui sera mis en place.

: L’Humanité met en avant « les impasses » de cette rentrée. Pour le quotidien, le gouvernement n’a pas pris la mesure, en termes de moyens, de la situation exceptionnelle et des dégâts causés par le confinement.

: Libération cherche des solutions en rappelant que « dehors, c’est la classe ». Le quotidien explique qu’avec le contexte épidémique certains enseignants regardent du côté des pays nordiques et du modèle de l’école en extérieur.

: Passons à notre traditionnelle revue de presse. Sans surprise, c’est le thème de la rentrée qui occupe les quotidiens ce matin. Le Parisien/Aujourd’hui en France s’exclame « Youpi ! », tandis que Ouest-France souligne le caractère inédit de cette rentrée en pleine pandémie de coronavirus.

: C’est déjà l’heure de la rentrée pour l’ensemble des 12,4 millions d’élèves français. Le gouvernement espère que cette rentrée sera « la plus normale possible », malgré l’épidémie de coronavirus qui fait planer la menace d’un durcissement des règles d’accueil au cours des prochaines semaines.

: Ne perdons pas de temps. Voici un point sur l’actualité :

L’Australien Caleb Ewan (Lotto-Soudal) a remporté de justesse la troisième étape du Tour de France 2020, entre Nice et Sisteron. Le Français Julian Alaphilippe conserve le maillot jaune.