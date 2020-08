Le box-office de la semaine du 19 août 2020

Enragé © 2020 Skip Bolen / Burek Films / Ingenious / Solstice Studios / SND Tous droits réservés

Le box-office français continue de prendre de la vigueur en cette semaine 34, allant du 19 au 25 août. Très, très modestement, certes, mais le cumul hebdomadaire est une fois de plus en hausse. De seulement 6 300 entrées par rapport à la semaine précédente, soit. Cela suffit cependant pour amorcer la tendance qui devrait nous ramener – avec beaucoup de chance en matière sanitaire – à un rythme de deux millions de spectateurs par semaine pour la rentrée. Par conséquent, le rouge des indicateurs comparatifs s’éclaircit un tout petit peu, puisqu’ils n’affichent plus qu’une baisse de 50 % par rapport à la même semaine en 2019. Et la part de marché des films français reste pratiquement stable, à de très solides 50 %. Une performance économique que le cinéma national ne sera sans doute pas en mesure de maintenir, une fois que les grosses productions hollywoodiennes auront définitivement fait leur retour.

Pour la troisième semaine de suite, Les Blagues de Toto de Pascal Bourdiaux reste en tête du classement. Toutes proportions mathématiques gardées, la comédie fait à peu près aussi bien au fil de ce cycle hebdomadaire que pendant sa semaine de démarrage, après une hausse de fréquentation de 28 % en deuxième semaine et une baisse de 26 % en troisième. Ce qui relève tout de même de l’exploit, au vu de la faiblesse globale du marché. Le cap du million en fin de course nous paraît néanmoins compromis, le retour à la vie normale après les vacances étant généralement fatal à ce type de divertissement léger. La même chose vaut pour les trois films d’animation dans le Top 10 dont le plus ancien, Scooby ! de Tony Cervone, aura monopolisé le public familial pendant près de deux mois.

Les quatre nouveautés de la semaine font leur entrée en binômes clairement distincts. Dès leur jour de démarrage, le thriller américain Enragé de Derrick Borte et la comédie française Belle fille de Méliane Marcaggi étaient au coude-à-coude, sans jamais vraiment inquiéter le champion en titre. Pour les premières séances parisiennes et le premier jour France, c’étaient Alexandra Lamy et Miou-Miou qui étaient en tête, tandis que Russell Crowe en mode particulièrement mal luné a su s’imposer à partir des résultats du premier week-end. Finalement, un peu plus de trois mille entrées ont fait la différence entre ces deux films, qui devraient a priori ne marquer ni la mémoire des spectateurs, ni celle du box-office.

Plus bas dans le tableau, The Rental de Dave Franco et Mignonnes de Maïmouna Doucouré seront peut-être les derniers représentants de deux types de films qui ont tant soit peu sauvé les salles françaises cet été. Car les films d’horreur ont autant séduit le public en ce retour difficile après le confinement que les œuvres plus exigeantes, d’habitude condamnées à une place inférieure dans le Top 20.

Enfin, tout ceci n’était que le tour de chauffe avant la véritable épreuve d’avenir du loisir cinématographique : la sortie du tant attendu Tenet de Christopher Nolan mercredi dernier. Une sortie mondiale si cruciale que la Warner a décidé de ne communiquer ses chiffres de démarrage qu’à partir d’aujourd’hui, le lundi 31 août !

Voici les principaux chiffres du Top 10 du box-office français entre le mercredi 19 et le mardi 25 août 2020 :

Les Blagues de Toto – distribué par SND – 3ème semaine / – 26 % – 195 450 entrées / 664 085 cumul – 16 % part de marché Enragé – distribué par SND – Nouveauté – 144 754 entrées cumulées – 12 % part de marché Belle fille – distribué par UGC – Nouveauté – 141 458 entrées cumulées – 11 % part de marché Greenland Le Dernier refuge – distribué par Metropolitan Filmexport – 3ème semaine / – 37 % – 99 363 entrées / 450 937 cumul – 8 % part de marché Bigfoot Family – distribué par Apollo Films – 3ème semaine / – 14 % – 70 409 entrées / 237 243 cumul – 6 % part de marché

6. Yakari La Grande aventure – distribué par Bac Films – 2ème semaine / – 16 % – 68 839 entrées / 151 218 cumul – 5 % part de marché

7. The Rental – distribué par Metropolitan Filmexport – Nouveauté – 45 458 entrées cumulées – 4 % part de marché

8. T’as pécho ? – distribué par Pathé – 4ème semaine / – 38 % – 42 946 entrées / 287 580 cumul – 3 % part de marché

9. Scooby ! – distribué par Warner Bros. France – 7ème semaine / – 22 % – 39 213 entrées / 715 230 cumul – 3 % part de marché

10. Mignonnes – distribué par Bac Films – Nouveauté – 36 415 entrées cumulées – 3 % part de marché