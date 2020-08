Jusqu'à quand l'Europe cèdera-t-elle devant le sultan d'Ankara ?

En lisant ce matin la presse, je suis tombé sur un texte contenant les déclarations du président turc Recep Tayyip Erdogan à propos des dirigeants de la Grèce et du président Emmanuel Macron[1]. Le texte avec le titre : « Erdogan s'en prend à Macron et aux dirigeants grecs, « cupides et incompétents » » disait notamment : « Le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié dimanche de « cupides et incompétents » les dirigeants de la France et de la Grèce, dans un contexte de vives (…)

–

Europe







Source link