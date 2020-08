Joyeux anniversaire, Thierry Henry !

Thierry Hery fête son 43ème anniversaire ce 17 août

Une légende, un mythe, un monument, un héros : choisissez le mot qui vous convient le mieux, mais tous collent parfaitement à Thierry Henry, l’ancien attaquant international français.

Seul Français à avoir disputé quatre Coupes du Monde de la FIFA, il a connu l’idylle de France 1998, le rendez-vous manqué de 2002, le retour de flamme en 2006 puis les tumultes sud-africains en 2010. Difficile de ne pas citer également les noces dorées à l’UEFA EURO 2000, ou les 51 buts en 123 sélections qui font de lui la gâchette la plus prolifique de l’histoire tricolore, et le fer de lance d’une génération d’exception.

A l’occasion de son anniversaire ce 17 août 2020, FIFA.com lui rend hommage à travers plusieurs documents exclusifs sur sa carrière, qui l’a mené – en tant que joueur – de Monaco à New York en passant par la Juventus, Barcelone et, surtout, Arsenal. Décidé à devenir entraîneur, il était l’adjoint de Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique, à la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018, avant de prendre les rênes de l’AS Monaco, puis de l’Impact de Montréal.

Interview lors de Brésil 2014 : son histoire d’amour avec les Bleus

Interview lors du Gala FIFA Ballon d’Or 2015 : Lionel Messi et la vocation d’entraîneur

Une pluie d’hommages à l’annonce de sa retraite en décembre 2014

VISUAL STORY : Thierry Henry en Coupe du Monde, avec la France et la Belgique

La carrière de Thierry Henry en images :



La carrière de Thierry Henry en images Thierry Henry, Belgique / France



Thierry Henry



Thierry Henry of Barcelona in action



Thierry Henry of Arsenal celebrates



Thierry Henry of Arsenal celebrates



Thierry Henry of France gestures



Thierry Henry of France looks on



Thierry Henry of FC Barcelona gestures



Thierry Henry (R) and Franck Ribery



Thierry Henry of France poses for a portrait



Former French international, Thierry Henry



Thierry Henry, Assistant Coach of Belgium looks on



French forward Thierry Henry celebrates after scoring



Barcelona's French forward Thierry Henry reacts



French soccer star Thierry Henry (R) holds team jersey with Dietmar Beiersdorfer (L), head of Red Bull Global Soccer at a press conference where Henry was announced as the lastest player for the New York Red Bulls of Major League Soccer July 15, 2010





Un palmarès exceptionnel

Coupe du Monde de la FIFA, France 1998

Finaliste de la Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne 2006

Vainqueur de l’UEFA EURO 2000

Coupe des Confédérations de la FIFA 2003

Championnat d’Europe U-19 1996

Festival International Espoirs de Toulon 1997

Ligue des champions de l’UEFA 2009

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2009

Supercoupe d’Europe 2009

Coupe Intertoto 1999

Championnat de France 1997

Championnat d’Angleterre 2002, 2004

Championnat d’Espagne 2009, 2010

Coupe d’Angleterre 2002, 2003, 2005

Coupe d’Espagne 2009

Community Shield 2002, 2004

Supercoupe d’Espagne 2009

MLS Supporters’ Shield 2013

« La fusée ! Ça a été un plaisir de jouer avec lui à Arsenal et en équipe de France. C’était l’un des meilleurs et je suis déçu qu’il n’ait jamais remporté le Ballon d’Or, parce qu’il l’aurait mérité au moins une fois. Il a été exceptionnel sous le maillot des Gunners. Je sais que j’ai été un privilégié, parce que jouer derrière Bergkamp et Henry, c’est pas mal ! Mon travail, c’était juste de leur donner des bons ballons, et ils faisaient le reste. » – Robert Pirès, ancien coéquipier de Thierry Henry

« C’est un vrai passionné et un fin connaisseur du jeu, attentif à tous les détails. Le football, c’est sa vie. Mais ce qui m’a le plus impressionné, c’est sa capacité en tant qu’entraîneur à transmettre son expérience aux joueurs. Tous les grands joueurs n’ont pas cette capacité. Thierry a ça naturellement. Il apporte cette connaissance du très haut niveau parce qu’il sait ce que ça implique de remporter une Coupe du Monde ou un Euro. Il sait aussi ce que c’est d’accomplir quelque chose que les générations précédentes n’ont pas réussi. Thierry est une arme psychologique » – Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique

« Depuis le premier jour, je suis un grand admirateur de Thierry Henry. Ce que font tous les grands joueurs, c’est beau, vraiment. Après, on a toujours plus d’affinités avec certains et moi c’est Titi. C’est mon joueur préféré » – Stan Wawrinka, champion suisse de tennis

