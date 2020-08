European Film Awards 2020 : les 13 documentaires en lice

© 2020 European Film Academy Tous droits réservés

Imperturbablement, l’Académie du cinéma européen avance avec ses préparatifs pour la 33ème cérémonie des European Film Awards. La semaine dernière, le mardi 25 août, elle a ainsi annoncé la liste des treize documentaires en lice pour le prix suprême du cinéma européen, qui sera annoncé le samedi 12 décembre à Reykjavik en Islande. Les nominations, dont les cinq dans la catégorie du Meilleur Documentaire, seront annoncées, quant à elles, le samedi 7 novembre depuis le Festival du Cinéma Européen de Séville en Espagne.

Un comité de six membres avait procédé à la sélection des treize documentaires toujours éligibles. Il était composé des membres de l’Académie du cinéma européen la productrice italienne Graziella Bildesheim et le producteur allemand Henning Kamm, ainsi que des experts en matière de documentaire Veton Nourkollari, directeur artistique de DokuFest au Kosovo, Rada Šešić, membre du comité de sélection à l’International Documentary Filmfestival Amsterdam, Elena Subira i Roca, responsable des relations institutionnelles au DocsBarcelona, et Alex Szalat, ancien directeur adjoint de l’unité société et culture d’arte France.

Pour succéder à Pour Sama de Waad Al-Kateab et Edward Watts, le lauréat de l’année dernière, tous les espoirs français reposent sur Petite fille de Sébastien Lifshitz, présenté plus tôt cette année au Festival de Berlin dans la section Panorama Dokumente. Il s’agirait de la première nomination au European Film Awards pour le réalisateur, César du Meilleur Documentaire pour Les Invisibles en 2013, dont le documentaire précédent Adolescentes sortira au cinéma en France la semaine prochaine. La dernière production entièrement française à avoir gagné le prix du meilleur documentaire européen remonte à 2007, grâce à Le Papier ne peut pas envelopper la braise de Rithy Panh.

Les 13 documentaires présélectionnés pour l’EFA 2020 du Meilleur Documentaire

Acasă My Home (Roumanie) de Radu Ciorniciuc

L’Affaire Colectiv (Roumanie) de Alexander Nanau, sortie française le 25 novembre

The Cave (Syrie) de Feras Fayyad

The Earth is blue as an orange (Ukraine) de Iryna Tsilyk

The Euphoria of Being (Hongrie) de Réka Szabó

I am not alone (Arménie) de Garin Hovannisian

Petite fille (France) de Sébastien Lifshitz

Saudi Runaway (Suisse) de Susanne Regina Meures

Self Portrait (Norvège) de Margreth Olin, Katja Hogset et Espen Wallin

State Funeral (Pays-Bas) de Sergei Loznitsa

They Call Me Babu (Pays-Bas) de Sandra Beerends

Il varco (Italie) de Federico Ferrone et Michele Manzolini

Walchensee Forever (Allemagne) de Janna Ji Wonders