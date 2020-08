Entreprises : une rentrée masquée

Une entreprise de téléassistance pour seniors fait ses derniers préparatifs pour la rentrée. Les employés ont anticipé la mesure : le port du masque est désormais obligatoire partout, lors de chaque déplacement et dans les open spaces. L’entreprise va distribuer dix masques par semaine à ses employés, à raison de deux masques par jour. La consigne est plutôt bien accueillie par les salariés. « C’est une bonne chose. On va tous être amenés à porter le masque et cela est nécessaire« , explique une employée.

Depuis le plateau du 20 Heures, la journaliste Dorothée Lachaud fait le point sur les marches à suivre en entreprise. « Le gouvernement finalise encore les tous derniers détails du protocole sanitaire« , explique t-elle. Pourra-t-on enlever le masque « dix minutes, pour souffler« , comme le disait la ministre du Travail, Elisabeth Borne ? « La règle de base reste le port du masque systématique, lorsque nous sommes plusieurs dans un bureau« , rappelle Dorothée Lachaud.