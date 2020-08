Comment les Européens organisent leur rentrée des classes

Mardi 1er septembre, les petits Français font leur première rentrée des classes en temps de coronavirus. Masque obligatoire à partir du collège, distanciations sociales et sens de circulation à respecter, ils ont un protocole strict à respecter. Comme partout en Europe, où certains écoliers ont déjà repris les cours (les Danois, la plupart des Allemands), d’autres reprendront cette semaine (les Britanniques) et d’autres encore recommenceront mi septembre (les Italiens). Comment font nos voisins ? Tour d’horizon sur le continent

Allemagne

Depuis le mois d’août, les petits Allemands ont commencé à reprendre le chemin de l’école, la date de la rentrée variant d’une région à l’autre, entre le 3 août et le 14 septembre. Si les autorités fédérales ont recommandé d’imposer le port du masque dès l’âge de 15 ans, il n’est pour l’instant obligatoire en classe que dans la région de la Rhénanie du Nord Westphalie (la plus grande du pays) et dans les cours de récréation d’une poignée d’autres Länder. La Saxe, qui n’impose pas d’être masqué, a en revanche instauré un plan en quatre phases, qui rendra les mesures anti-corona de plus en plus strictes, si l’épidémie s’étend. Toujours à l’Est, en Saxe Anhalt, où l’école a repris jeudi 27 août, il a été demandé aux élèves de porter le masque en cours de récréation les deux premiers jours de la rentrée. Dans tout le pays, la distance à respecter entre écoliers est de 1,5 mètre au moins.

Espagne

Pays le plus durement touché par la première vague, et menacé par la reprise de l’épidémie, l’Espagne impose le masque à tous les enfants de plus de 6 ans. Chaque écolier devra se laver les mains au moins 5 fois par jour, sa température sera prise chaque matin en arrivant, et les salles de classes devront être aérées. Les responsables d’établissement sont encouragés à utiliser les espaces communs (bibliothèques, cantines) pour agrandir les salles de classe et pouvoir respecter la distanciation sociale. La rentrée des classes commencera le 7 septembre, mais pourra avoir lieu plus tard, chacune des 17 régions étant responsable de sa politique éducative. Plusieurs d’entre elles ont décidé d’embaucher du personnel supplémentaire pour faire respecter les mesures anti-corona, et certaines réfléchissent à introduire les cours en ligne pour les élèves à partir de 14 ans.

Italie

Le 14 septembre les petits Italiens, les premiers confinés d’Europe au printemps, retourneront sur les bancs de l’école, après une interruption de six long mois. Enseignants et enfants de plus de 6 ans devront porter un masque en classe et dans les cours de récréation. Le gouvernement a promis de fournir 11 millions de masques aux élèves. Les autorités locales travaillent toujours au moyens d’agrandir les salles de classes pour respecter les distances de sécurité.

Belgique

Comme en France, la Belgique rouvre ses écoles mardi 1er septembre, même si les cas d’infection au coronavirus ne cessent d’augmenter en flèche. Les masques seront obligatoires pour tous les élèves à partir du secondaire, « pour plusieurs mois et sans doute jusqu’en juin », a estimé la ministre de l’éducation, qui a annoncé l’obligation pour les écoliers de fréquenter l’école « cinq jours sur sept », et la suspension sine die des sorties scolaires.

Danemark

Le Royaume qui avait rouvert ses établissements scolaires dès le 18 mai (avec des demi classes, une distance de sécurité de 2 mètres et un lavage de mains toutes les heures et demi) a effectué la rentrée des classes le 10 août. Désormais, les règles sont moins drastiques. Le port du masque n’est obligatoire ni pour les professeurs, ni pour les élèves. Si les autorités locales ont toute latitude pour durcir les mesures, pour l’instant le retour des petits Danois à l’école n’a pas aggravé la pandémie. Contrairement à la période de confinement où l’école à la maison avait été la règle sur le Continent, désormais les gouvernements à travers l’Europe privilégient la présence des élèves dans leur classe, rappelant que l’école est obligatoire. Exceptionnelles et ciblées, les fermetures ne seront décidées qu’en cas de contamination pour une période de une à deux semaines.