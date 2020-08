Deux degrés de plus d’ici 2100 ? La population tremble ; les chefs d’Etat prennent des décisions dures, mais courageuses ; les entreprises compressent massivement leur impact carbone… Revenons à la réalité. L’indicateur du GIEC ne fait bouger personne. Après le diagnostic et les propositions, place aux faits. Observe-t-on un réchauffement en France ? Préparez-vous à une surprise ! 3e épisode : Comment a (vraiment) évolué le climat sur Paris, Lyon et Marseille (…)

–

Environnement







Source link