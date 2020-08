Un oiseau de feu pour l’emblème officiel 

À un an de la finale de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Russie 2021™, la FIFA et le Comité Organisateur Local ont dévoilé ce 29 août 2020 l’emblème officiel de la compétition, en ligne et dans le métro de Moscou.

Cet emblème se distingue notamment par la présence d’un oiseau de feu, particulièrement populaire dans les contes classiques russes. Personnification du feu, de la lumière et du soleil, cette créature mythologique symbolise la quête de victoire et de gloire. Sur l’emblème, l’oiseau de feu et un joueur de beach soccer sont engagés dans une lutte épique pour le ballon, au-dessus d’un dôme inspiré de la cathédrale Basile-le-Bienheureux. Le style et les couleurs sont influencés par les motifs et l’architecture russes, avec une touche contemporaine exprimant la chaleur, l’énergie et le plaisir.

Les quelque neuf millions de Moscovites qui empruntent chaque jour les transports en commun pourront découvrir l’oiseau de feu pendant toute une semaine sur les plus de 6 200 écrans qui ornent les rames de métro de la ville, tandis que dans le reste du monde, les fans bénéficieront d’une présentation par le biais d’une animation en ligne, sur les réseaux sociaux de la FIFA.

« En étroite coopération avec la FIFA, nous avons posé les bases nécessaires pour accueillir tous les amateurs de ce sport spectaculaire l’an prochain. Notre pays a œuvré de longue date afin d’avoir l’honneur d’organiser la Coupe du Monde de Beach Soccer en 2021, ayant déjà accueilli de nombreuses étapes et une phase finale du Championnat d’Europe de beach soccer, ainsi que deux tournois de qualification européens pour la Coupe du Monde de Beach Soccer. Cette compétition constitue non seulement un grand rendez-vous pour notre équipe nationale, mais elle favorisera également le développement du beach soccer dans toute la Russie », déclare Aleksandr Alaev, secrétaire général de la Fédération Russe de Football.

« La Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2021 offrira à coup sûr la même ambiance festive qu’il y a deux ans, lorsque la Russie a accueilli la Coupe du Monde 2018 de la FIFA », explique quant à lui Jean-François Pathy, directeur de la sous-division Marketing de la FIFA. « Cet emblème illustre la riche histoire de la Russie, l’héritage de 2018 et l’énergie du beach soccer. Sa présentation est l’occasion idéale de lancer le compte à rebours vers la finale. »

Il s’agira de la 11ème Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™, une compétition qui avait vu le jour en 2005, à Rio de Janeiro. La dernière édition a eu lieu à Asunción, au Paraguay, où le Portugal a été sacré pour la deuxième fois de son histoire après avoir dominé l’Italie en finale (6-4).

L’an prochain, la compétition regroupera 16 équipes du monde entier et sera disputée du 19 au 29 août à Moscou.





