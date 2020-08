Sans « l’épargne-Covid », la reprise sera poussive

Mathieu Plane, Directeur adjoint de l’OFCE

Avec une perte de PIB de 19 % au premier semestre et plus de 600 000 emplois détruits, l’économie française enregistre la plus importante chute d’activité de son histoire d’après-guerre. Six fois plus forte que durant les deux trimestres suivant la faillite de Lehman Brothers, en 2008, considérée alors comme la pire crise depuis 1929. Si les chiffres actuels donnent le tournis, la chute est moins négative que prévu. La principale raison est un rebond plus fort de la consommation lors du déconfinement au printemps. Cet effet de rattrapage a été plus visible dans les achats de biens manufacturés, notamment l’équipement du foyer et les véhicules. Après avoir baissé de 37 % durant le confinement, ils ont été supérieurs de 2 % en juin par rapport à la situation pré-Covid. Ce rattrapage a aussi été tiré par la construction et certains services comme la réparation automobile. Cependant, malgré ce rebond, l’activité serait, en juillet, selon la Banque de France, encore 7 % au-dessous de son niveau pré-Covid. Si l’économie poursuit sur cette trajectoire, alors le PIB chuterait de 11 % en 2020, contre 3 % en 2009. Ainsi, la reprise ne prendrait pas la forme d’un « V », mais d’une aile d’oiseau.

Incertitude sanitaire

Deux raisons expliquent ce phénomène. La première est liée à la spécialisation sectorielle de l’économie française dans l’aéronautique, le tourisme et les services à forte interaction sociale, comme l’hôtellerie-restauration, les loisirs, la culture ou l’événementiel. Sans vaccin, avec comme seul remède la distanciation humaine et la limitation des mouvements internationaux de personnes, ces secteurs sont les premières victimes économiques du Covid. Or, ils représentent environ 10 % du PIB. Sauf à des relocalisations d’activité d’ampleur et l’émergence rapide de nouveaux secteurs de production, le PIB potentiel sera donc durablement affecté par la crise.

Deuxièmement, dans ce climat d’incertitude sanitaire mais aussi économique avec l’accélération des plans de licenciement et des faillites, les ménages risquent d’être peu enclins à consommer les 75 milliards d’euros d’épargne accumulés depuis le confinement. Or, la transformation de cette « épargne-Covid » en épargne de précaution contraint fortement la reprise. Le ciblage du plan de relance de 100 milliards d’euros est essentiel pour amplifier la reprise actuelle et limiter les pertes structurelles. Deux axes sont primordiaux : inciter les ménages à dégonfler leur épargne pour consommer des biens et services made in France et accélérer la transformation du modèle de production pour répondre aux nouveaux modes de consommation et déplacements.