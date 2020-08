Olivier Faure, le socialiste qui rêve d’un « Printemps de la gauche et de l’écologie »

Il n’y a pas encore de chemin, mais il y a déjà une volonté. Et une constance. Olivier Faure répète depuis des mois que la gauche et les écologistes doivent s’unir pour la présidentielle. Il prêchait un peu dans le désert, tant être le patron d’un PS si décrié était un repoussoir pour beaucoup à gauche. Mais quelque chose est en train de changer, les socialistes sont peu à peu redevenus fréquentables, pour certains du moins. Les écolos se sont mis à leur faire les yeux doux. Et Olivier Faure a savouré ces derniers jours à Blois, où pour son université d’été, rebaptisé « le rendez-vous de la gauche d’après », le PS retrouvait la lumière.

Yannick Jadot aux socialistes : « La gauche, c’est ma famille »

Yannick Jadot, Eric Piolle, Julien Bayou, David Cormand, les maires de Tour et Bordeaux, les écologistes ont été nombreux