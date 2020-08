Bruno Le Maire: davantage de faillites à attendre dans les mois qui viennent

Il faut s’attendre à davantage de faillites « dans les mois qui viennent », a prévenu samedi le ministre de l’Economie Bruno Le Maire, tout en assurant que le gouvernement ferait « plus que tout » pour trouver des solutions pour les entreprises en difficulté.

« Est-ce qu’il y aura plus de faillites dans les mois qui viennent qu’il y en a d’ordinaire? Oui. D’habitude, il y a 50.000 faillites en moyenne par an, il y en aura sans doute plus dans les mois qui viennent », a anticipé le ministre de l’Economie sur France Inter.

M. Le Maire a toutefois assuré que le gouvernement ferait « plus que tout » pour « éviter ces faillites et trouver des solutions », citant notamment l’enseigne de prêt-à-porter féminin Camaïeu, placée en redressement judiciaire fin mai et qui a été reprise mi-août par le fonds d’investissement la Financière immobilière bordelaise.

Le siège de l’enseigne de prêt-à-porter féminin Camaïeu, le 20 mai 2020 à Roubaix, près de Lille (AFP/Archives – DENIS CHARLET)

M. Le Maire a également évoqué le cas du verrier Arc International, situé dans le Pas-de-Calais, assurant que l’Etat pourrait de nouveau venir à son aide. Fin avril, l’Etat avait déjà accordé un prêt de 31 millions d’euros à ce groupe spécialisé dans les arts de la table, qui est en difficulté depuis des années.

« Ils ont besoin d’argent frais? On a mis 30 millions d’euros. Ils vont avoir besoin de plus d’argent probablement? Eh bien nous mettrons plus d’argent », a soutenu M. Le Maire.

Plus généralement, « on va faire le maximum pour sauver tout le monde. Je ne dis pas que l’on aura des résultats qui nous permettront d’éviter toutes les faillites », a reconnu le ministre.