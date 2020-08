Chez « Valeurs actuelles », on appelle ça la « traditionnelle politique-fiction de l’été ». Dans son édition du 27 août, l’hebdomadaire consacre son septième épisode de la saison à la députée LFI Danièle Obono. C’est un article de sept pages intitulé « Obono l’africaine » dans lequel l’élue parisienne est campée dans « un village africain d’autrefois » en train « d’expérimenter la responsabilité des Africains dans les horreurs de l’esclavage ». Un dessin accompagne l’ensemble et représente Danièle Obono en esclave, chaîne autour du cou…

Il paraît ‘Qu’on-Peut-Pu-Rien-Dire’ #BienPensance. Heureusement on peut encore écrire de la merde raciste dans un t… https://t.co/gfi1QKJujz —Deputee_Obono(@Députée Obono)

« De la merde raciste dans un torchon », a dénoncé sur Twitter l’intéressée avant de recevoir des soutiens appuyés de son camp et bien au-delà. Le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon a pointé le « harcèlement abject » dont sa camarade fait l’objet. La directrice d’Oxfam Cécile Duflot a déploré un papier et des illustrations « incroyables de violences et de racisme crasse et puant », tandis que le fondateur de Generations Benoît Hamon a apporté sa solidarité à une élue « bafouée par l’extrême droite ».

Marianne, Valeurs Actuelles, Charlie : ça suffit le harcèlement nauséabond contre @Deputee_Obono. —JLMelenchon(@Jean-Luc Mélenchon)

Le papier et les illustrations de Valeurs Actuelles sont incroyables de violence et de racisme crasse et puant. Ils… https://t.co/MJ0nSAjdGo —CecileDuflot(@Cécile Duflot)

Toute ma solidarité à @Deputee_Obono bafouée par la presse d’extreme droite. https://t.co/vHEEZhxVPs —benoithamon(@Benoît Hamon)

Le traitement de « Valeurs actuelles » a également choqué dans les rangs de la majorité et au sein du gouvernement. A commencer par Eric Dupond-Moretti. Le garde des Sceaux a assuré qu’il détestait le « roman nauséabond » de « Valeurs » et s’est dit au côté de l’élue insoumise.

.@Deputee_Obono On est libre d’écrire un roman nauséabond, dans les limites fixées par la loi. On est libre aussi d… https://t.co/9LXAm3i4zd —E_DupondM(@Eric Dupond-Moretti)

La nouvelle ministre chargée de l’égalité hommes femmes Elisabeth Moreno a elle aussi condamné la publication de l’hebdomadaire. « Faire l’apologie du racisme est contraire aux valeurs républicaines. Je ne partage pas les idées de @Deputee_Obono, mais aujourd’hui je lui apporte tout mon soutien », a-t-elle écrit sur Twitter. Et la ministre de l’Ecologie Barbara Pompili a assuré l’élue de tout son soutien. Le Premier ministre Jean Castex a lui aussi dénoncé une « publication révoltante ».

Condamnation totale de cette publication. Faire l’apologie du racisme est contraire aux valeurs républicaines. Je… https://t.co/jFSAekGkbO —1ElisaMoreno(@Élisabeth Moreno)

Tout mon soutien @Deputee_Obono https://t.co/8XaaGgV5pS —barbarapompili(@Barbara Pompili)

Cette publication révoltante appelle une condamnation sans ambiguïté.

Je partage l’indignation de la députée Danièl… https://t.co/9YOGmtHvG9 —JeanCASTEX(@Jean Castex)

Sur le même ton, Richard Ferrand, le président de l’Assemblée nationale, a de son côté dénoncé l’« ignoble représentation d’une parlementaire ».