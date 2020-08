« Valeurs actuelles » s’excuse. Après avoir representé la députée LFI Danièle Obono en esclave dans un article de politique fiction, déclenchant une vague d’indignation générale, l’hebdomadaire a finalement présenté ce samedi ses excuses auprès de l’élue insoumise par la voix de son directeur adjoint Tugdual Denis.

« Valeurs Actuelles » représente la députée Danièle Obono en esclave et provoque l’indignation

On vous rappelle les faits : dans son numéro paru ce jeudi 27 août, l’hebdomadaire a décidé de consacrer le septième épisode de sa série estivale de politique fiction à la députée insoumise. L’idée de « Valeurs » : planter un personnage dans une autre époque et lui faire découvrir une réalité qu’il ne soupçonne pas. Lors d’épisodes précédents, François Fillon a été propulsé en plein révolution française, Eric Zemmour à Waterloo, Didier Raout dans les tranchées de la Grande Guerre…

Cette fois, un article de 7 pages campe « Obono l’africaine » dans un « village africain d’autrefois » en train « d’expérimenter la responsabilité des Africains dans les horreurs de l’esclavage ». Un dessin accompagne l’ensemble et représente la députée en esclave, chaîne autour du cou… « De la merde raciste dans un torchon illustrée par les images d’une députée française noire africaine repeinte en esclave… L’extrême-droite, odieuse, bête et cruelle », avait réagi l’intéressée vendredi.

Depuis, le sujet a fait le tour des réseaux sociaux et bondir les politiques de tous bords. Des élus insoumis, de gauche, mais aussi des membres du gouvernement. Le Premier ministre Jean Castex s’est fendu d’un tweet pour dénoncer une « publication révoltante » qui « appelle une condamnation sans ambiguïté ». Emmanuel Macron a lui même appelé la députée pour lui faire part de sa « condamnation claire de toute forme de racisme ».

Au micro de la même chaine, le numéro 2 de « Valeurs actuelles », Tugdual Denis, a tenté de justifier le traitement de son magazine et fait amende honorable. « On comprend, avec la charge symbolique extrêmement violente de cette image, que Danielle Obono soit choquée. On s’excuse auprès d’elle à titre personnel. L’objectif, a-t-il affirmé, était « de faire une fiction, certes complexe, certes tirée par les cheveux, peut-être mal venue, peut-être malaisante, mais jamais malveillante et jamais méchante. »

Notre réponse suite à la polémique autour du roman de l’été consacré à Danièle Obono, cette semaine dans Valeurs ac… https://t.co/3myiAiqLUs —Valeurs(@Valeurs actuelles ن)

Dans un communiqué bien plus offensif, la direction de Valeurs actuelles s’est ensuite défendue de tout racisme, a tenté de justifier son traitement, et a présenté une nouvelle fois ses excuses. « Si nous contestons fermement les accusations dont nos comptempteurs nous accablent, nous avons suffisament de clairvoyance pour comprendre que la principale intéressée, madame Danièle Obono, ait pu se sentir personnellement blessée par cette fiction. Nous le regrettons et lui présentons nos excuses », peut-on lire dans le communiqué.