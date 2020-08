Pourquoi le coronavirus frappe-t-il plus durement les hommes? Une hypothèse émerge avec une étude menée par des chercheurs de l’Université de Yale. Ces derniers ont découvert que les femmes produisent une réponse immunitaire plus puissante que les hommes, et ce peu importe leur âge, grâce à l’activation d’un type précis de globules blancs. Ces résultats mettent en avant l’idée d’une approche fondée sur le sexe pour le traitement des patients.





