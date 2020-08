Après près d’un an de règne, le président de la République Algérienne démocratique et populaire Abdelmadjid Tebboune fraîchement élu dès le premier tour avec 58 % des voix le 12 décembre 2019 dans une élection très controversée avec un taux d’abstention record atteignant les 61% du corps électoral, annonce un référendum constitutionnel pour ce 1er novembre dans le but d’établir les bases d’un nouveau régime politique. Tebboune promet une « Algérie nouvelle », (…)

