Se disant écarté par le PS du « Rendez-vous de la gauche d’après », Aurélien Taché accuse le Printemps républicain

Le député du Val-d’Oise Aurélien Taché, ex-LREM et désormais membre du groupe de centre gauche Ecologie démocratie solidarité (EDS), annonce ce vendredi 28 août dans un communiqué avoir appris l’annulation de sa participation au « Rendez-vous de la gauche d’après », événement organisé par le Parti socialiste ce week-end à Blois.

Cette décision, assure l’ancien parlementaire de la majorité, a été prise « sous la pression d’individus qui menaçaient de venir perturber la tenue du débat » auquel il devait participer. Selon lui, l’organisatrice de l’événement lui a « fait comprendre » que ces individus étaient « vraisemblablement des membres ou sympathisants » du Printemps républicain, mouvement de défense de la laïcité qui le prend régulièrement pour cible sur les réseaux sociaux. Aurélien Taché évoque notamment une « publication explicite du président de cette association [Amine El Khatmi, NDLR] sur la question ».

Le député « prend acte » de son évincement mais se « désole » enfin que le PS, « autrefois un grand parti qui rassemblait l’ensemble des sensibilités de gauche », ait « cédé à cette pression ».

Le PS dénonce un « coup de com’ »

Le nom d’Aurélien Taché n’apparaît plus parmi les intervenants de la table ronde « Le grand lab des idées “On refait l’économie” », alors que la version « cache » de Google montre qu’il faisait initialement partie de la liste.

Du côté du PS, on confirme que le député ne participera finalement pas à l’événement de samedi, avec une version légèrement différente de celle du député : « Aurélien Taché fait un coup de communication sur un fait qui n’est pas du tout politique », s’agace une source proche de la direction du parti.

On reconnaît de même source que « son passif avec les socialistes, notamment son passage à La République en marche, a laissé des traces » :

« On a eu sur les réseaux sociaux des signaux qui nous laissaient à penser qu’il allait se faire chahuter. On l’a prévenu qu’il risquait de se faire apostropher de façon un peu musclée, lui disant qu’il était dommage que les débats autour de LREM s’invitent autour de la table, et nous l’avons incité à s’interroger sur la pertinence de sa venue. »

Mais « la balle était dans son camp » et Aurélien Taché a « saisi l’opportunité pour faire parler de lui », ajoute-t-on.

Amine El Khatmi dément et contre-attaque

Sur Facebook, le président du Printemps républicain Amine El Khatmi, qui dit sa « surprise en découvrant ce matin cette accusation aussi infondée que grotesque », estime qu’Aurélien Taché « prend prétexte d’un statut Facebook dont le caractère humoristique n’a échappé à personne ».

Réagissant jeudi matin à la présence d’Aurélien Taché au « Rendez-vous de la gauche d’après », Amine El Khatmi avait écrit sur sa page Facebook, agrémentant sa publication de deux émojis clin d’œil :

« Des nouvelles du Parti socialiste… A deux doigts de prendre mes billets de train pour aller assister à cette passionnante table ronde ! A samedi à Blois ? »

« Bien entendu, je n’ai demandé l’annulation de la présence de M. Taché à personne, n’ai été en contact avec aucun dirigeant du Parti socialiste ces derniers jours, écrit Amine El Khatmi ce vendredi. Attaché à la pluralité des opinions, je trouve parfaitement normal que M. Taché puisse défendre sa conception de la société devant une assemblée militante. »

Toujours selon le président du Printemps républicain, « la vérité est que nombre de militants socialistes attachés aux principes de la République n’avaient pas envie de la présence d’un jeune arriviste » et que « d’autres, toujours au PS, militants, cadres locaux, secrétaires nationaux ont été choqués par ses prises de position sur la laïcité et sur la République et l’ont fait savoir à Olivier Faure ».

