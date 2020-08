un automobiliste roule volontairement sur un homme à Hossegor après une bagarre

La victime qui n’avait pas perdu connaissance s’est vue prescrire 45 jours d’interruption temporaire de travail. Une information judiciaire pour tentative de meurtre est ouverte par le parquet de Dax.

Cinq individus, soupçonnés d’être impliqués dans une bagarre dans la nuit du 15 au 16 août à Hossegor (Landes), ont été déferrés devant un juge d’instruction ce dimanche à Mont-de-Marsan, rapporte France Bleu Gascogne. L’un d’eux a roulé sur un Palois qui se trouvait à terre. Une information judiciaire pour tentative de meurtre est ouverte par le parquet de Dax.

Ces quatre Landais et une personne originaire de région parisienne sont soupçonnés d’avoir participé à une violente bagarre dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 août, peu après trois heures du matin à Hossegor, à proximité de la place des Landais. Pour un motif qui reste à préciser, deux Palois ont reçu des coups jusqu’à ce que l’un des agresseurs prenne le volant d’une voiture et fonce volontairement sur l’un des Palois.

Le conducteur a alors roulé sur la victime qui a eu le temps de se coucher. Ce Palois n’a pas perdu connaissance et a rapidement été hospitalisé. Il s’est vu prescrire 45 jours d’interruption temporaire de travail. Un des agresseurs s’est présenté de lui-même à la gendarmerie. Les quatre autres se sont rendus un peu plus tard et ont été placés en garde à vue. Le parquet de Dax a ouvert une information judiciaire pour tentative de meurtre.