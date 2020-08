"Mbappé et Neymar se sont fait manger le cerveau"

« LIGUE DES CHAMPIONS – Passés au travers de leur finale, Kylian Mbappé et Neymar ont perdu pied face à Manuel Neuer et le Bayern, selon nos journalistes Martin Mosnier et Cyril Morin. Si Paris est arrivé en finale, c’est grâce à eux. Mais leur manque d’efficacité a été un boulet dans cette conquête finale. (Réalisation: Sébastien Petit) »







