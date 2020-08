Le box-office de la semaine du 12 août 2020

Yakari La Grande aventure © 2020 Dargaud Media / WunderWerk / Belvision / Bac Films Production / France 3 Cinéma /

Gao Shan Pictures Tous droits réservés

Cela va un peu mieux du côté du box-office français en cette semaine 33, allant du 12 au 18 août. Il est sans doute encore trop tôt pour y déceler une franche tendance à l’embellie. Toujours est-il que, pour la deuxième semaine de suite, le cumul hebdomadaire se hisse au dessus du million d’entrées. Mieux encore, les salles obscures si durement éprouvées par la crise économique post-pandémie ont su attirer plus de 150 000 spectateurs supplémentaires par rapport à la semaine précédente. Et cela de surcroît sans un coup de pouce notable de la part des nouveautés, assez faiblardes cette semaine. Alors oui, les indicateurs comparatifs sont toujours fermement au rouge. Et la part de marché des productions françaises, toujours à de très confortables 53 %, fait figure d’arbre qui cache la forêt d’une pratique sociale en pleine lutte de survie. Mais laissez-nous au moins ce petit espoir fragile que les choses vont aller de mieux en mieux, avant même l’arrivée prochaine du premier vrai blockbuster hollywoodien depuis le déconfinement, Tenet de Christopher Nolan, à l’affiche dès ce mercredi-ci.

Dans notre rubrique économique de la semaine dernière, on avait voulu quelque peu minimiser le démarrage plutôt correct de Les Blagues de Toto à la première place du classement. Sa deuxième semaine d’exploitation rend désormais nos propos particulièrement déplacés. Car même sans égaler le succès de la bande dessinée de laquelle il est l’adaptation, le film de Pascal Bourdiaux a visiblement trouvé son public au cinéma. Sa hausse de fréquentation de plus d’un quart de tickets vendus lui permet ainsi de creuser l’écart par rapport à son dauphin Greenland Le Dernier refuge de Ric Roman Waugh qui, lui, accuse la plus forte baisse du classement. Que cette dernière reste en dessous de 20 % en dit long sur le léger rebond de vitalité du marché. On a un peu de mal à se l’expliquer – la fin prochaine des vacances ou bien une météo qui est pourtant restée de façon stable au beau fixe cet été, qui sait ? – , mais on aurait grandement tort de bouder notre soulagement que le fond le plus sombre du tunnel pourrait désormais être derrière nous !

Parmi les autres films en continuation, signalons le match serré entre Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi et John Wax et le film d’animation de la Warner Scooby ! sortis en même temps et plus que jamais au même niveau de fréquentation cumulée. Le dernier mot à leur sujet sera dit en dehors du classement qu’ils devraient quitter d’ici la semaine prochaine, en dépit d’une belle stabilité de la comédie française dans les salles franciliennes. Hélas, ni l’un, ni l’autre ne devrait atteindre la barre symbolique du million d’entrées, pour l’instant seulement en ligne de mire hypothétique pour le champion actuel. A moins que celui-ci ne se fasse coiffer sur le poteau par l’arrivée en toute probabilité tonitruante de Tenet.

Seulement trois nouveautés bousculent à peine l’ordre d’arrivée cette semaine. Le film d’animation Yakari La Grande aventure de Xavier Giacometti prouve une fois de plus que le public familial est celui qui répond le plus présent depuis la réouverture des salles. Quant à Light of My Life de Casey Affleck, il démarre certes à peu près correctement à la cinquième place, quoique sensiblement en dessous des premiers résultats de L’Ombre de Staline de Agnieszka Holland, le film précédent distribué par Condor, qui avait su créer la surprise fin juin grâce à sa troisième place et ses près de 85 000 entrées cumulées sur ses dix premiers jours d’exploitation. Enfin, Voir le jour de Marion Laine est l’habituel représentant du cinéma art & essai qu’on est quasiment sûr et certain de ne pas retrouver ici après son démarrage discret en bas du tableau.

Voici les principaux chiffres du Top 10 du box-office français entre le mercredi 12 et le mardi 18 août 2020 :

Les Blagues de Toto – distribué par SND – 2ème semaine / + 28 % – 263 107 entrées / 468 635 cumul – 21 % part de marché Greenland Le Dernier refuge – distribué par Metropolitan Filmexport – 2ème semaine / – 18 % – 158 172 entrées / 351 574 cumul – 13 % part de marché Yakari La Grande aventure – distribué par Bac Films – Nouveauté – 82 379 entrées cumulées – 7 % part de marché Bigfoot Family – distribué par Apollo Films – 2ème semaine / – 3 % – 82 067 entrées / 166 834 cumul – 7 % part de marché T’as pécho ? – distribué par Pathé – 3ème semaine / + 4 % – 68 955 entrées / 244 634 cumul – 6 % part de marché

6. Light of My Life – distribué par Condor Distribution – Nouveauté – 56 109 entrées cumulées – 4 % part de marché

7. Divorce club – distribué par SND – 5ème semaine / – 4 % – 50 958 entrées / 558 835 cumul – 4 % part de marché

8. Scooby ! – distribué par Warner Bros. France – 6ème semaine / – 3 % – 50 436 entrées / 676 017 cumul – 4 % part de marché

9. Voir le jour – distribué par Pyramide Distribution – Nouveauté – 42 534 entrées cumulées – 3 % part de marché

10. Tout simplement noir – distribué par Gaumont – 6ème semaine / – 13 % – 42 006 entrées / 685 700 cumul – 3 % part de marché