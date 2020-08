franceinfo junior. Comment aider les enfants à gérer leur stress ?

Une jeune fille stressée. Photo d’illustration. (FRÉDÉRIC CIROU / MAXPPP)

Pendant les vacances scolaires, franceinfo junior passe à l’heure d’été, avec les questions des enfants et les réponses de spécialistes, au micro d’Estelle Faure.

Peur qu’on se moque d’eux ou d’avoir une mauvaise note, les enfants aussi sont parfois stressés par leur quotidien, encore plus à l’approche de la rentrée des classes. Margot a neuf ans et elle stresse avant d’aller à son activité poney, elle a peur d’être en retard ou de ne pas avoir un animal qu’elle aime bien : au micro de franceinfo junior, elle s’interroge : « Mais pourquoi on est stressé en fait ? »

Pour lui expliquer les mécanismes du stress et surtout lui donner des conseils, la psychologue Florence Millot lui répond au micro de franceinfo junior.

Elle est l’auteure notamment du livre Comment parler à ses enfants (éditions Albin Michel). Une émission en partenariat avec 1jour1actu à réécouter sur cette page.