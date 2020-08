Le président américain Donald Trump est un être « cruel », « menteur » et dépourvu de principes, selon sa soeur aînée, dont des propos secrètement enregistrés sont rapportés samedi par le Washington Post.

Ancienne juge fédérale aujourd’hui âgée de 83 ans, Maryanne Trump Barry s’en est notamment prise à la politique migratoire mise en place par le président, qui a conduit à la séparation d’enfants et de leurs parents à la frontière et à leur envoi en centres de détention.

« Oh mon Dieu, si vous croyez en Dieu, vous voulez aider les gens. Vous ne faites pas ça… », dit-elle notamment.

Exclusive: In secretly recorded audio, Trump’s sister says he has “no principles” and “you can’t trust him” https://t.co/hPiPcQXupw

