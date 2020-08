Jean-Luc Mélenchon prendra sa décision en octobre

Une main tendue à EELV, l’autre qui resserre les rangs Insoumis : Jean-Luc Mélenchon a tenu à montrer, lors de sa rentrée dans la Drôme, qu’il faudrait compter avec lui pour les prochaines élections présidentielles malgré une position fragilisée . En clôture de ces « Amphis d’été », le chef de file de La France insoumise a d’ailleurs annoncé prendrait la décision de se présenter ou non à l’élection présidentielle de 2022 « en octobre ».

« Je prendrai ma décision au mois d’octobre, auparavant je consulterai en profondeur chacun de mes amis », a-t-il déclaré devant plus de 2.000 personnes au Palais des congrès de Châteauneuf-en-Isère.

« Puisque j’ai été appelé à deux reprises (à être candidat à la présidentielle, en 2012 et 2017, NDLR), je sais qu’on se demande ce que je vais faire », a-t-il ajouté. « Deux votes successifs m’ont donné la légitimité qu’aucun vote de congrès ne donnera jamais à personne », a clamé le président du groupe des députés LFI.

@GeoffroyRDB @JeanCASTEX @EmmanuelMacron Je prendrai ma décision pour la présidentielle au mois d’octobre. Auparava… https://t.co/yTAK3uckpA—JLMelenchon(@Jean-Luc Mélenchon)

L’union à gauche en 2022, tout le monde en rêve mais…

La date de l’annonce publique de cette décision n’est pas encore tranchée, a précisé à l’AFP son entourage. Une convention du mouvement en novembre déterminera ensuite les orientations stratégiques de LFI à la présidentielle.

Un rapprochement avec les Verts ?

Vendredi matin, à Châteauneuf-sur-Isère, le maire EELV de Grenoble Eric Piolle est venu saluer les Insoumis. « Sa présence ici a une signification qu’il n’est pas question de diminuer », a clamé Jean-Luc Mélenchon, sitôt les deux hommes montés sur scène après avoir fendu une forêt de micros et caméras.

« On se prépare à la prise du pouvoir » : les idées des écolos progressent dans les hautes sphères de l’Etat

Dimanche, Jean-Luc Mélenchon a cru bon préciser : « Nous sommes prêts à discuter avec tout le monde. Mais nous demandons simplement à être respectés : 7 millions de personnes ont voté pour un programme de rupture. Leur vote doit être respecté ».

@GeoffroyRDB @JeanCASTEX @EmmanuelMacron Nous sommes prêts à discuter avec tout le monde. Mais nous demandons simpl… https://t.co/L3TRCjP9ey —JLMelenchon(@Jean-Luc Mélenchon)

La présidentielle de 2022 se rapproche en effet et les partis de gauche tentent de conjurer leurs divisions habituelles pour éviter un « duel entre Macron et Le Pen » au deuxième tour.

Surtout, la position de Jean-Luc Mélenchon, arrivé quatrième en 2017 avec 19,58%, est fragile après des élections européennes et municipales ratées. « Je n’ai jamais confondu mon sort personnel à celui de la lutte que je mène… Ce qui compte par dessus tout c’est la pérennité de la lutte que nous menons », a-t-il affirmé ce dimanche.

« Eric Piolle veut faire l’union à la présidentielle. Mais l’union, ça commence chez soi »

Jean-Luc Mélenchon a aussi dit souhaiter des listes communes aux élections départementales et régionales de 2021, tout en suggérant que l’union serait plus compliquée en 2022 compte tenu de « divergences importantes sur l’Etat et l’Europe », notamment.