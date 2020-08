Faire l’amour sans être amoureux, juste pour le sexe, et sans se prendre la tête : certains le revendiquent haut et fort. Mais peut-on vraiment détacher le charnel et l’émotionnel et surtout a-t-on intérêt à le faire ? Le cœur peut-il rester de pierre quand le corps est en feu ?





