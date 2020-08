Roland Dumas, à deux pas du centenaire !

« Le tumulte me rajeunit ! » (Roland Dumas, en décembre 2010). Vieux routier de la politique française, celle des secrets et des mystères, celle des réseaux et des conclaves, Roland Dumas fête, ce dimanche 23 août 2020, son âge canonique de 98 ans. Résistant (à 20 ans), avocat aux très nombreuses affaires sensibles, jeune député, vieux ministre et unique Président du Conseil Constitutionnel dans l’histoire institutionnelle à avoir été contraint à la démission, l’homme est (…)

–

Politique







Source link