Faina Savenkova – « Je ne me souviens pas de ma vie avant la guerre »

Faina Savenkova est une jeune auteure vivant en RPL (République Populaire de Lougansk), dont nous avons publié deux traductions de ses essais sur les enfants et la guerre : « De la victoire du rire des enfants sur la guerre » et « Le silence des adultes ». Devant tant de talent à un si jeune âge, j’ai décidé de faire son interview, dont voici la traduction en français. Photo : Lydia Oprenko Bonjour, Faina, peux-tu te présenter, dire quel âge tu as, où tu vis et ce que tu fais en (…)

