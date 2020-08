« Eric Piolle veut faire l’union à la présidentielle. Mais l’union, ça commence chez soi »

Votre élection a divisé la gauche. Les écologistes et les Insoumis vous accusent d’avoir été élu par la droite et l’extrême droite. Que leur répondez-vous ?

J’ai toujours préféré le rassemblement à la division. J’ai donc très mal vécu ces procès d’intention. Quand on me compare à Charles Millon [élu UDF réélu président du conseil régional de Rhône-Alpes avec les voix de l’extrême droite en 1998, NDLR], qu’on parle d’un accord avec le RN, c’est très violent. Ça me heurte. Toute mon histoire familiale et politique me ramène à la gauche. Je m’appelle Ferrari, je suis un immigré italien. Ma famille a fui le fascisme. Le combat antifasciste est mon histoire. Je ne laisserai pas salir mon nom. Je suis père de famille, avec mon compagnon. J’ai été élu par la gauche.

Pas que par la gauche….

J’ai eu autant de voix de gauche que le candidat écologiste, soutenu par le maire de Grenoble, Eric Piolle. Il n’y a eu ni accord avec la droite, ni avec la République en Marche, ni évidemment avec l’extrême droite. Mon élection comme président de la métropo